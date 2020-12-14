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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:04

💡ДТЕК повідомила, що завтра у першій половині дня не відключатиме електроенергію у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях. Обмеження триватимуть лише з 16:00 по 20:00.

https://t.me/dtek_ua/246
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За моё субъективное мнение по теме ветки КРЖН, высмотреть грамматические ошибки, которые абсолютно не относятся к сути мнения или теме ветки, в презрительной, оскорбительной форме высмеять за безграмотность, при этом самому допустить орфографические ошибки и потом обвинить меня в нарциссизме.
Это какая-то неизвестная викторина в стиле рф? Типа напасть и обвинить в нападении? Я чё то не догоняю
Называется "я и моя биполярка"
beee
 
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