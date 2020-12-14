Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За моё субъективное мнение по теме ветки КРЖН, высмотреть грамматические ошибки, которые абсолютно не относятся к сути мнения или теме ветки, в презрительной, оскорбительной форме высмеять за безграмотность, при этом самому допустить орфографические ошибки и потом обвинить меня в нарциссизме. Это какая-то неизвестная викторина в стиле рф? Типа напасть и обвинить в нападении? Я чё то не догоняю Называется "я и моя биполярка"