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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:04

💡ДТЕК повідомила, що завтра у першій половині дня не відключатиме електроенергію у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях. Обмеження триватимуть лише з 16:00 по 20:00.

https://t.me/dtek_ua/246
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За моё субъективное мнение по теме ветки КРЖН, высмотреть грамматические ошибки, которые абсолютно не относятся к сути мнения или теме ветки, в презрительной, оскорбительной форме высмеять за безграмотность, при этом самому допустить орфографические ошибки и потом обвинить меня в нарциссизме.
Это какая-то неизвестная викторина в стиле рф? Типа напасть и обвинить в нападении? Я чё то не догоняю
Называется "я и моя биполярка"
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:43

  reus написав:
  rjkz написав:Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку! :D


Конечно!
А Вы разве не в курсе, что европейцы каждое утро покупают кофе с круасаном на завтрак и квартиру в стране, где идет самая большая война за последние 88 лет, за цену квартиры в одном из мировых финансовых центров, где нет войны и который под защитой НАТО?
Вот такая у них финансовая грамотность.
"-Ну и дикий-же народ...
-Дети гор" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:48

  Investor_K написав:
  rjkz написав:
  reus написав:Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Я стільки не проживу.


Много кто столько не проживет.
А те кто проживет, то нах ему эти деньги в 80-90 лет?
Да и ремонт уже к этому времени не только станет неактуальным, но и "пожелтеет и отвалится".
Кста, поговаривают, что в моду опять входят дубовые лакированные кисточкой плинтуса с сучкАми и сучками. :lol: Некоторые их прибивают гвоздями прямо к скрытым плинтусам и дверям.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:52

  beee написав:
rjkz написав:
  reus написав:Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.


У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.

Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.

Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну


Хорошо-хорошо...
Я даже больше скажу, читая эту ветку, у меня создается впечатление, что это ветка исключительно про концептуальные овноблоковые новострои, которые срачно надо продать, потому что Украину ждут апупительные перспективы!
"И пусть весь мир подождет!"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:56

  beee написав:Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?

Я отвечал уже не раз - меня устраивает горизонт в десятилетие.
Судя по всему, такая ситуация не у меня одного.
Только у меня ремонт уже родился немодным и немоднее уже не станет.
По крайней мере, не "пожелтеет и отвалится".
rjkz
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  #<1 ... 10679106801068110682
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