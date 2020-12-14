Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За моё субъективное мнение по теме ветки КРЖН, высмотреть грамматические ошибки, которые абсолютно не относятся к сути мнения или теме ветки, в презрительной, оскорбительной форме высмеять за безграмотность, при этом самому допустить орфографические ошибки и потом обвинить меня в нарциссизме. Это какая-то неизвестная викторина в стиле рф? Типа напасть и обвинить в нападении? Я чё то не догоняю Называется "я и моя биполярка"
rjkz написав:Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот. Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена. Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку!
Конечно! А Вы разве не в курсе, что европейцы каждое утро покупают кофе с круасаном на завтрак и квартиру в стране, где идет самая большая война за последние 88 лет, за цену квартиры в одном из мировых финансовых центров, где нет войны и который под защитой НАТО? Вот такая у них финансовая грамотность. "-Ну и дикий-же народ... -Дети гор" (с)
reus написав:Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот. Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена. Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Я стільки не проживу.
Много кто столько не проживет. А те кто проживет, то нах ему эти деньги в 80-90 лет? Да и ремонт уже к этому времени не только станет неактуальным, но и "пожелтеет и отвалится". Кста, поговаривают, что в моду опять входят дубовые лакированные кисточкой плинтуса с сучкАми и сучками. Некоторые их прибивают гвоздями прямо к скрытым плинтусам и дверям.
reus написав:Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот. Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена. Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
У нас ветка про Киев, а не про всю страну. Киев был и будет центром внутренней миграции.
Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну
Хорошо-хорошо... Я даже больше скажу, читая эту ветку, у меня создается впечатление, что это ветка исключительно про концептуальные овноблоковые новострои, которые срачно надо продать, потому что Украину ждут апупительные перспективы! "И пусть весь мир подождет!"(с)
beee написав:Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет. Интересно, почему вы этого не делаете?
Я отвечал уже не раз - меня устраивает горизонт в десятилетие. Судя по всему, такая ситуация не у меня одного. Только у меня ремонт уже родился немодным и немоднее уже не станет. По крайней мере, не "пожелтеет и отвалится".
little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою. Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Не думаю, что в Алеппо был хоть 0,01% руцкоязычных, но их это не спасло от ращистких бомбардировок.
little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою. Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне. А додатковий захист - безперечно. Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу.
Московия должна остаться именно московией. +/- в пределах мкада. Остальная территория - это Чеченская республика Ичкерия, Дагестан, Татарстан - суверенные государства, Кёнигсберг (который опять станет городом ФРГ), Выборг опять станет Viipuri в составе Финляндии, Япония вернет свои Северные территории, Крым украинский+в качестве контрибуции Украине отойдет Кубань и Белгородская народная республика, Грузия и Молдова восстановят свои законные границы, Китай сам захватит всю Сибирь. Плюс полная денуклеаризация и демилитаризация. Вплоть до того, что запретить иметь вооруженные силы в принципе. Полиции ПМ и дубинками максимум разрещить пользоваться.
Не жалею Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов. На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах. Из реальной жизни Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло. Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
rjkz написав:Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот. Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена. Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку!
За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.