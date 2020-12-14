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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10680106811068210683>
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:04

💡ДТЕК повідомила, що завтра у першій половині дня не відключатиме електроенергію у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях. Обмеження триватимуть лише з 16:00 по 20:00.

https://t.me/dtek_ua/246
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За моё субъективное мнение по теме ветки КРЖН, высмотреть грамматические ошибки, которые абсолютно не относятся к сути мнения или теме ветки, в презрительной, оскорбительной форме высмеять за безграмотность, при этом самому допустить орфографические ошибки и потом обвинить меня в нарциссизме.
Это какая-то неизвестная викторина в стиле рф? Типа напасть и обвинить в нападении? Я чё то не догоняю
Называется "я и моя биполярка"
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:43

  reus написав:
  rjkz написав:Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку! :D


Конечно!
А Вы разве не в курсе, что европейцы каждое утро покупают кофе с круасаном на завтрак и квартиру в стране, где идет самая большая война за последние 88 лет, за цену квартиры в одном из мировых финансовых центров, где нет войны и который под защитой НАТО?
Вот такая у них финансовая грамотность.
"-Ну и дикий-же народ...
-Дети гор" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:48

  Investor_K написав:
  rjkz написав:
  reus написав:Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Я стільки не проживу.


Много кто столько не проживет.
А те кто проживет, то нах ему эти деньги в 80-90 лет?
Да и ремонт уже к этому времени не только станет неактуальным, но и "пожелтеет и отвалится".
Кста, поговаривают, что в моду опять входят дубовые лакированные кисточкой плинтуса с сучкАми и сучками. :lol: Некоторые их прибивают гвоздями прямо к скрытым плинтусам и дверям.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:52

  beee написав:
rjkz написав:
  reus написав:Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.


У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.

Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.

Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну


Хорошо-хорошо...
Я даже больше скажу, читая эту ветку, у меня создается впечатление, что это ветка исключительно про концептуальные овноблоковые новострои, которые срачно надо продать, потому что Украину ждут апупительные перспективы!
"И пусть весь мир подождет!"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 01:56

  beee написав:Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?

Я отвечал уже не раз - меня устраивает горизонт в десятилетие.
Судя по всему, такая ситуация не у меня одного.
Только у меня ремонт уже родился немодным и немоднее уже не станет.
По крайней мере, не "пожелтеет и отвалится".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 04:42

  baraka написав:
  little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.


о, цікаво.

короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?

Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?


Не думаю, что в Алеппо был хоть 0,01% руцкоязычных, но их это не спасло от ращистких бомбардировок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 05:04

  little_wanderer написав:
  baraka написав:
  little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.


о, цікаво.

короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?

Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?



Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.
А додатковий захист - безперечно.
Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу.

Московия должна остаться именно московией. +/- в пределах мкада.
Остальная территория - это Чеченская республика Ичкерия, Дагестан, Татарстан - суверенные государства, Кёнигсберг (который опять станет городом ФРГ), Выборг опять станет Viipuri в составе Финляндии, Япония вернет свои Северные территории, Крым украинский+в качестве контрибуции Украине отойдет Кубань и Белгородская народная республика, Грузия и Молдова восстановят свои законные границы, Китай сам захватит всю Сибирь.
Плюс полная денуклеаризация и демилитаризация. Вплоть до того, что запретить иметь вооруженные силы в принципе. Полиции ПМ и дубинками максимум разрещить пользоваться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 08:34

  airmax78 написав:Серж, Вы не жалеете, что купили?

Не жалею
Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.
На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.
Из реальной жизни
Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей
Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 08:35

  reus написав:
  rjkz написав:Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку! :D

За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
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