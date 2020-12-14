Додано: Нед 05 лют, 2023 12:02

little_wanderer написав: baraka написав: о, цікаво.



короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?



Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ? о, цікаво.короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?



Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.

А додатковий захист - безперечно.

Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу. Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.

бл%ть, какие всё же мы ущебрные внутри, ни капли логики...теперь давайте будем в каждом, кто говорит по-русски усматривать агентов влияния ? Те, кто вернутся с войны и будут говорить по-русски - тоже потенциальные агенты влияния ? А те, кто говорит по украински - это маловероятно, да ?Выучил слово "паляниця" и всё, можно тырить из кормушки вообще ни на что не озираясь, ты же не можешь "послаблювати краiну", бо ти ж всьо, сука, знаєш українську.Ещё запейте про то, какие мы, еб%ть, уникальныекстати, если мы и дальше будем петь про нашу уникальность (а не заниматься настоящими проблемами), насаждать всем украинский - это красный флаг, значит наша борьба за свободу провалилась. Значит что мы поделили всех на правильных украинцев и не правильных. Это значит, что надо продавать и валить.