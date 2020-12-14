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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 04:42
baraka написав: little_wanderer написав:
Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Не думаю, что в Алеппо был хоть 0,01% руцкоязычных, но их это не спасло от ращистких бомбардировок.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 05:04
little_wanderer написав: baraka написав: little_wanderer написав:
Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.
А додатковий захист - безперечно.
Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу.
Московия должна остаться именно московией. +/- в пределах мкада.
Остальная территория - это Чеченская республика Ичкерия, Дагестан, Татарстан - суверенные государства, Кёнигсберг (который опять станет городом ФРГ), Выборг опять станет Viipuri в составе Финляндии, Япония вернет свои Северные территории, Крым украинский+в качестве контрибуции Украине отойдет Кубань и Белгородская народная республика, Грузия и Молдова восстановят свои законные границы, Китай сам захватит всю Сибирь.
Плюс полная денуклеаризация и демилитаризация. Вплоть до того, что запретить иметь вооруженные силы в принципе. Полиции ПМ и дубинками максимум разрещить пользоваться.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 08:34
airmax78 написав:
Серж, Вы не жалеете, что купили?
Не жалею
Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.
На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.
Из реальной жизни
Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей
Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
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Додано: Нед 05 лют, 2023 08:35
reus написав: rjkz написав:
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку!
За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 08:37
Serg-ik написав:
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:07
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, Вы не жалеете, что купили?
Не жалею
Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.
На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.
Из реальной жизни
Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей
Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
Серж, восхищен Вашим фатализмом.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:23
мова тут ні до чого
Дописувачів-реальних власників нерухомості тут - абсолютна меншість.
З цієї кількості абсолютна більшість вважає тенденцію роста нерухомості позитивною.
З великою вирогідністю так воно і буде.
Про це свідчить:
1. коли закінчуються аргументи і наприклад, я, як реальний власник просто констатую факт продажу за вартість, яка не вкладається в уявленнях невдах, вони переходять на образи, істерику, пошук помилок в словах.
Це дуже добрий маркер. Щоб відволікти увагу від впертих фактів, треба вишукувати компромат.
а це непроста робота.
2. когда просто нет аргументов на логические выводы, делается тоже самое, что в п.1
Заметьте, сколько лайков получает негативная риторика прогнозов рынка КЖН и какую злобу, раздражение вызывает - позитивная.
И в личку пишут - уговаривают, убеждают, и ошибки выискивают, и просто оскорбляют.
Главная задача - "рот заткнуть"
Делайте выводы
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:41
airmax78 написав:
За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,
Которые вы себе нафантазировали
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:02
little_wanderer написав: baraka написав:
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.А додатковий захист - безперечно.
Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу
.
бл%ть, какие всё же мы ущебрные внутри, ни капли логики...
теперь давайте будем в каждом, кто говорит по-русски усматривать агентов влияния ? Те, кто вернутся с войны и будут говорить по-русски - тоже потенциальные агенты влияния ? А те, кто говорит по украински - это маловероятно, да ?
Выучил слово "паляниця" и всё, можно тырить из кормушки вообще ни на что не озираясь, ты же не можешь "послаблювати краiну", бо ти ж всьо, сука, знаєш українську.
Ещё запейте про то, какие мы, еб%ть, уникальные
кстати, если мы и дальше будем петь про нашу уникальность (а не заниматься настоящими проблемами), насаждать всем украинский - это красный флаг, значит наша борьба за свободу провалилась. Значит что мы поделили всех на правильных украинцев и не правильных. Это значит, что надо продавать и валить.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:36
baraka не нужно так нервничать. Человек привык всю жизнь в одном селе, одни и те же люди, одинаковая у всех одежда, мысли, мова. А тут какие то русскаязычные. Шок. Кроме украинской культуры есть ещё другие? Ну нафиг Всё всё запретить.
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