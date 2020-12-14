|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 14:11
airmax78 написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,
Которые вы себе нафантазировали
Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Осталось продать или вернуться в рай на Земле
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3634
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23521
|15645559
|
|
|1160
|5066642
|
|
|3
|5207
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim