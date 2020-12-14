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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 08:34
airmax78 написав:
Серж, Вы не жалеете, что купили?
Не жалею
Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.
На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.
Из реальной жизни
Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей
Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
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Serg-ik
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Додано: Нед 05 лют, 2023 08:35
reus написав: rjkz написав:
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку!
За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 08:37
Serg-ik написав:
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:07
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, Вы не жалеете, что купили?
Не жалею
Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.
На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.
Из реальной жизни
Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей
Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
Серж, восхищен Вашим фатализмом.
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airmax78
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:23
мова тут ні до чого
Дописувачів-реальних власників нерухомості тут - абсолютна меншість.
З цієї кількості абсолютна більшість вважає тенденцію роста нерухомості позитивною.
З великою вирогідністю так воно і буде.
Про це свідчить:
1. коли закінчуються аргументи і наприклад, я, як реальний власник просто констатую факт продажу за вартість, яка не вкладається в уявленнях невдах, вони переходять на образи, істерику, пошук помилок в словах.
Це дуже добрий маркер. Щоб відволікти увагу від впертих фактів, треба вишукувати компромат.
а це непроста робота.
2. когда просто нет аргументов на логические выводы, делается тоже самое, что в п.1
Заметьте, сколько лайков получает негативная риторика прогнозов рынка КЖН и какую злобу, раздражение вызывает - позитивная.
И в личку пишут - уговаривают, убеждают, и ошибки выискивают, и просто оскорбляют.
Главная задача - "рот заткнуть"
Делайте выводы
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Додано: Нед 05 лют, 2023 13:59
Ромасик написав: airmax78 написав:
За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,
Которые вы себе нафантазировали
Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 14:11
airmax78 написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,
Которые вы себе нафантазировали
Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Осталось продать или вернуться в рай на Земле
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:23
airmax78 написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,
Которые вы себе нафантазировали
Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело.
У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
Востаннє редагувалось beee
в Нед 05 лют, 2023 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:24
airmax78 написав:
За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:51
beee написав:
У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
А на просмотры приходят европейцы, для которых "состояние войны - это их естественное состояние"(с).
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