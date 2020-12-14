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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:А реальное предложение, насколько я помню было 126к.

Было. Но уже нет!
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:02

  reus написав:
  beee написав:У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать


А на просмотры приходят европейцы, для которых "состояние войны - это их естественное состояние"(с).

ну вы зря утрируете
посмотрите сколько появилось новых бмв на дорогах
да не просто бмв, а М серии в эксклюзивных комплектациях. ценник которых 200-250к


я подписан на одну барышню в инсте, у нее парень служит.
так он ей подарил люксовый авто.
и никто этого не скрывает
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:07

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.

Аредодавець:
"Все, ми припливли": Дмитро Гордон поскаржився на бідність, довелося продавати "Майбах" https://www.unian.ua/lite/stars/vse-my- ... 33695.html
Однак основний його заробіток був не в журналістиці. У Гордона більше 10 квартир в Києві, які він здавав в оренду.
Ой+
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  #<1 ... 10679106801068110682
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