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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 15:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 05 лют, 2023 16:02
ну вы зря утрируете
посмотрите сколько появилось новых бмв на дорогах
да не просто бмв, а М серии в эксклюзивных комплектациях. ценник которых 200-250к
я подписан на одну барышню в инсте, у нее парень служит.
так он ей подарил люксовый авто.
и никто этого не скрывает
Додано: Нед 05 лют, 2023 16:07
Аредодавець:
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