airmax78 написав: Серж, Вы не жалеете, что купили? Серж, Вы не жалеете, что купили?

Не жалеюДаже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.Из реальной жизниМы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежейТак вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте