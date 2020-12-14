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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10678106791068010681>
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:07

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, Вы не жалеете, что купили?

Не жалею
Даже если от скуки я возвращался мысленно в прошлое и думал, что я мог сделать лучше, купить лучшее, у меня нет вариантов.
На цены смотрел последний раз примерно в августе, видел что объявления с теми же ценниками, что и год назад. А некоторые и подняли в баксах.
Из реальной жизни
Мы же когда то обсуждали цену квартиры в количестве арендных платежей
Так вот моя квартира всплыла в аренде недавно, спустя год от моего съезда. В ванной положена новая плитка, новая ванная, новый умывальник и смесители, новая стиралка. В двух комнатах и коридоре переклеены обои, куплен новы ковёр и коврик, выброшены старый диван и кресло.
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте

Серж, восхищен Вашим фатализмом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мова тут ні до чого
Дописувачів-реальних власників нерухомості тут - абсолютна меншість.
З цієї кількості абсолютна більшість вважає тенденцію роста нерухомості позитивною.
З великою вирогідністю так воно і буде.
Про це свідчить:
1. коли закінчуються аргументи і наприклад, я, як реальний власник просто констатую факт продажу за вартість, яка не вкладається в уявленнях невдах, вони переходять на образи, істерику, пошук помилок в словах.
Це дуже добрий маркер. Щоб відволікти увагу від впертих фактів, треба вишукувати компромат.
а це непроста робота.
2. когда просто нет аргументов на логические выводы, делается тоже самое, что в п.1

Заметьте, сколько лайков получает негативная риторика прогнозов рынка КЖН и какую злобу, раздражение вызывает - позитивная.
И в личку пишут - уговаривают, убеждают, и ошибки выискивают, и просто оскорбляют.

Главная задача - "рот заткнуть"
Делайте выводы
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 13:59

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,

Которые вы себе нафантазировали

Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:11

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,

Которые вы себе нафантазировали

Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.

Осталось продать или вернуться в рай на Земле :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,

Которые вы себе нафантазировали

Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело.
У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
Востаннє редагувалось beee в Нед 05 лют, 2023 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:24

  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.

Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать


А на просмотры приходят европейцы, для которых "состояние войны - это их естественное состояние"(с).
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:А реальное предложение, насколько я помню было 126к.

Было. Но уже нет!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:07

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.

Аредодавець:
"Все, ми припливли": Дмитро Гордон поскаржився на бідність, довелося продавати "Майбах" https://www.unian.ua/lite/stars/vse-my- ... 33695.html
Однак основний його заробіток був не в журналістиці. У Гордона більше 10 квартир в Києві, які він здавав в оренду.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:16

  Олежан написав:
  reus написав:
  beee написав:У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать


А на просмотры приходят европейцы, для которых "состояние войны - это их естественное состояние"(с).

ну вы зря утрируете
посмотрите сколько появилось новых бмв на дорогах
да не просто бмв, а М серии в эксклюзивных комплектациях. ценник которых 200-250к


я подписан на одну барышню в инсте, у нее парень служит.
так он ей подарил люксовый авто.
и никто этого не скрывает

Никто не говорит, что нет потенциальных покупателей с деньгами. Вопрос в другом, зачем покупать сейчас то, что завтра будет стоить дешевле, плюс вопрос безопасности никуда не исчез. Я не исключаю, что может найтись олень с шальными бабками и купить, но это скорее исключение из общей тенденции падения спроса на фоне снижения цен.
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