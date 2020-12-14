Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.
airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.
Я даже не хочу с вами о чем-то спорить на фоне того, что вы рассказывали сказки о том, то за 295 к. ойро возможно купить только 100 м. кв. земли в дупе Дублина. Когда я дал ссылку на реальный объект, то вы снова продолжаете продвигать фейковую информацию, что за 400к. ойро в ЕС можно купить только хлам.
Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело. У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
Максим пытается не дать выпасть объекту, от которого он мечтает избавиться, из информпространства. Уже как только не склонял по падежам, но реагирует только Реус, а ему его не впаришь за оверпрайс. Вот теперь решил ценник поднять - все равно по какой цене оно не продается.
beee написав:Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело. У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
Максим пытается не дать выпасть объекту, от которого он мечтает избавиться, из информпространства. Уже как только не склонял по падежам, но реагирует только Реус, а ему его не впаришь за оверпрайс. Вот теперь решил ценник поднять - все равно по какой цене оно не продается.
николай не может заснуть без ветки и проснувшись сразу сюда
airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.
Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.