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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682>
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:02

  reus написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.

Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.

Что-то такое?: https://www.willhaben.at/iad/immobilien ... -634712980
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:05

  beee написав:
airmax78 написав:
  Ромасик написав:Которые вы себе нафантазировали

Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело.

Потрібно тримати гілку в тонусі. А квітка - найкращий дратівник як виявилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не квітка дратівник, а ви.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:23

  Investor_K написав:Не квітка дратівник, а ви.

А що зі мною не так? Тільки те що я не в Києві зараз? Але ж я, обов'язково повернусь, на відміну від багатьох інших дописувачів, які тут не викликають такої хвилі хейту. Дивно якось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:35

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.

Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.

Что-то такое?: https://www.willhaben.at/iad/immobilien ... -634712980

Я даже не хочу с вами о чем-то спорить на фоне того, что вы рассказывали сказки о том, то за 295 к. ойро возможно купить только 100 м. кв. земли в дупе Дублина. Когда я дал ссылку на реальный объект, то вы снова продолжаете продвигать фейковую информацию, что за 400к. ойро в ЕС можно купить только хлам.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:39

  beee написав:
airmax78 написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶ квитка,


Нафантазировал я себе 600К ойро. А 450К - это голая себестоимость квитки без какой-либо наценки.
Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело.
У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать


Максим пытается не дать выпасть объекту, от которого он мечтает избавиться, из
информпространства.
Уже как только не склонял по падежам, но реагирует только Реус, а ему его не впаришь за оверпрайс.
Вот теперь решил ценник поднять - все равно по какой цене оно не продается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:44

  rjkz написав:
  beee написав:Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело.
У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать


Максим пытается не дать выпасть объекту, от которого он мечтает избавиться, из
информпространства.
Уже как только не склонял по падежам, но реагирует только Реус, а ему его не впаришь за оверпрайс.
Вот теперь решил ценник поднять - все равно по какой цене оно не продается.

николай не может заснуть без ветки и проснувшись сразу сюда :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:46

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:За несчастные 400К ойро, которые стоит квитка, европеец у себя в одном из финансовых центров мира, может рассчитывать на скромную двушку "от строителей" или однушку с вайт боксом, ламинатом и наполнением из ИКЕА, и все это где-то на окраине.

Вы тут фейки не разгоняйте! Я уже кидал ссылки, что можно купить в столице Западной Европы за 195 к.ойро. За 400 к.ойро можно купить такое, что ваша квиточка будет выглядеть на этом фоне белой поганкой! А если учитывать, что в стране идет полномасштабная война и в любой момент возможна массовая ракетная атака, то ваша информация выглядит смешной.

Что-то такое?: https://www.willhaben.at/iad/immobilien ... -634712980

не там ищете
подсказываю направление
ДУБ-ЛИН, ипеня
:mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:57

  Прохожий написав:не там ищете
подсказываю направление
ДУБ-ЛИН, ипеня

НЕТ, на сегодня РН Киева - лучшее решение, для инвесторов всего мира, особенно Европейцев, для которых "состояние войны - это их естественное состояние"(с) :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

КРЖН сегодня это тест на патриотичность.
Мы его не прошли.

Первый вопрос от покупателей:
"Вы в Украине?" "Вы в Киеве?"
Удивление, при положительном ответе.

Не знаю ситуацию с квартирой Максима, но как продавать технически, если ты за границей, а доверенности нет
beee
 
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