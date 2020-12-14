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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони

Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.

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beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:36

  airmax78 написав:Серж, восхищен Вашим фатализмом.

В плохом или хорошем смысле?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:41

  beee написав:️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони

Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.

Всё, мы член. Можно совершать покупки

Только оружие дают по 3 капли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:51

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.

10 к за трёшку у метро
Но 4 потопа за время моего проживания, прорывало трубу отопления над квартирой. И местами требовался ремонт.
Несмотря на это мне зарядили +1к с января и ещё неопределённо больше по окончанию зимы. Плюс 2к за ремонт фасадов на кухне, потому что плёнка отклеилась, типа я виноват, а не гаражное производство и 10 лет эксплуатации . Плюс новая стиралка за мой счет, потому что у старой, которой 12 лет, начала слезать краска ( стояла в ванной, влага)
Как результат - год без арендаторов, затраты на ремонт , стиралку и пока ещё хотелка по цене, а не реальные арендаторы
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:04

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Не квітка дратівник, а ви.

А що зі мною не так? Тільки те що я не в Києві зараз? Але ж я, обов'язково повернусь, на відміну від багатьох інших дописувачів, які тут не викликають такої хвилі хейту. Дивно якось.


drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:09

  vitaliian написав:Только оружие дают по 3 капли.

Текила-бум - по три капли на табун

Так и с вооружением
Дают, но качественное

Javeline - остановили танки
Himars - отрезали снабжение орков
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:16

Модерация присутствует на форуме???

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Только оружие дают по 3 капли.

Текила-бум - по три капли на табун

Так и с вооружением
Дают, но качественное

Javeline - остановили танки
Himars - отрезали снабжение орков

может вам пойти на... тематическую ветку???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:18

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:Только оружие дают по 3 капли.

Текила-бум - по три капли на табун

Так и с вооружением
Дают, но качественное

Javeline - остановили танки
Himars - отрезали снабжение орков

может вам пойти на... тематическую ветку???

Может
Переноси єто на ту ветку
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:30

  beee написав:️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони

Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.

Всё, мы член. Можно совершать покупки

Я тут что понял о продаванах, которые сидят на попе ровно. Они же думают, что война закончится через 2-3 недели, ну ладно осенью, ладно летом 2023. А она все не заканчивается! Таким образом, как это бывает на ведмежьем рынке, покупать можно будет когда у самого стойкого продавана сорвет клапана (на форуме есть на кого ориентироваться), но там будут совсем другие уровни цен.
Ромасик
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