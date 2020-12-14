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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 18:32
️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
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beee
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:36
airmax78 написав:
Серж, восхищен Вашим фатализмом.
В плохом или хорошем смысле?
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Serg-ik
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:41
beee написав:
️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
Всё, мы член. Можно совершать покупки
Только оружие дают по 3 капли.
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vitaliian
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:51
vitaliian написав: Serg-ik написав:
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.
10 к за трёшку у метро
Но 4 потопа за время моего проживания, прорывало трубу отопления над квартирой. И местами требовался ремонт.
Несмотря на это мне зарядили +1к с января и ещё неопределённо больше по окончанию зимы. Плюс 2к за ремонт фасадов на кухне, потому что плёнка отклеилась, типа я виноват, а не гаражное производство и 10 лет эксплуатации . Плюс новая стиралка за мой счет, потому что у старой, которой 12 лет, начала слезать краска ( стояла в ванной, влага)
Как результат - год без арендаторов, затраты на ремонт , стиралку и пока ещё хотелка по цене, а не реальные арендаторы
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Serg-ik
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:04
airmax78 написав: Investor_K написав:
Не квітка дратівник, а ви.
А що зі мною не так? Тільки те що я не в Києві зараз? Але ж я, обов'язково повернусь
, на відміну від багатьох інших дописувачів, які тут не викликають такої хвилі хейту. Дивно якось.
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drevlyanin
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:09
vitaliian написав:
Только оружие дают по 3 капли.
Текила-бум - по три капли на табун
Так и с вооружением
Дают, но качественное
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Himars - отрезали снабжение орков
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pesikot
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:16
pesikot написав: vitaliian написав:
Только оружие дают по 3 капли.
Текила-бум - по три капли на табун
Так и с вооружением
Дают, но качественное
Javeline - остановили танки
Himars - отрезали снабжение орков
может вам пойти на... тематическую ветку???
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Прохожий
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:18
Прохожий написав: pesikot написав: vitaliian написав:
Только оружие дают по 3 капли.
Текила-бум - по три капли на табун
Так и с вооружением
Дают, но качественное
Javeline - остановили танки
Himars - отрезали снабжение орков
может вам пойти на... тематическую ветку???
Может
Переноси єто на ту ветку
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pesikot
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:30
beee написав:
️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
Всё, мы член. Можно совершать покупки
Я тут что понял о продаванах, которые сидят на попе ровно. Они же искренне верят, что война закончится через 2-3 недели, ну ладно осенью, ладно летом 2023. А она все не заканчивается! Таким образом, как это бывает на ведмежьем рынке, покупать можно будет когда у самого стойкого продавана сорвет клапана (на форуме есть на кого ориентироваться), но там будут совсем другие уровни цен.
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Ромасик
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:02
reus написав: Прохожий написав:
не там ищете
подсказываю направление
ДУБ-ЛИН, ипеня
НЕТ, на сегодня РН Киева - лучшее решение, для инвесторов всего мира, особенно Европейцев, для которых "состояние войны - это их естественное состояние"(с)
Відразу помітно що Ви не європеєць.
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airmax78
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