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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10680106811068210683
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:10

  beee написав:КРЖН сегодня это тест на патриотичность.
Мы его не прошли.

Первый вопрос от покупателей:
"Вы в Украине?" "Вы в Киеве?"
Удивление, при положительном ответе.

Не знаю ситуацию с квартирой Максима, но как продавать технически, если ты за границей, а доверенности нет

Я ж писал, что ничего не продаю. Это невозможно даже теоретически. Но мечтатели о квитке пропустили это мимо ушей. Оно и понятно: психологически трудно смириться с тем, что то, о чем они мечтают, теперь им недоступно ни за какие деньги. А так можно было торговаться до усрачки теша себя надеждой что вот-вот подешевеет.
А мне поддержать разговор несложно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, восхищен Вашим фатализмом.

В плохом или хорошем смысле?

Сложно сказать. Но то что Вы не отчаялись и вернулись - однозначно хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:26

  airmax78 написав:Відразу помітно що Ви не європеєць.

Так і є, на сьогодні каву у Відні ви смакуєте, а не я!
Я розумію, що наказ, є наказ! Діватися нема куди, потрібно виконувати! :D
Востаннє редагувалось reus в Нед 05 лют, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:33

  airmax78 написав:Я ж писал, что ничего не продаю

Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:40

  reus написав:
  airmax78 написав:Я ж писал, что ничего не продаю

Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!

Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:34

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Я ж писал, что ничего не продаю

Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!

Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.

Думаю, что с такой хотелкой сейчас нет смысла выходить на рынок, а вот лет через 10-ть, возможно кто-то и клюнет.
reus
 
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