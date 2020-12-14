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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:10
beee написав:
КРЖН сегодня это тест на патриотичность.
Мы его не прошли.
Первый вопрос от покупателей:
"Вы в Украине?" "Вы в Киеве?"
Удивление, при положительном ответе.
Не знаю ситуацию с квартирой Максима, но как продавать технически, если ты за границей, а доверенности нет
Я ж писал, что ничего не продаю. Это невозможно даже теоретически. Но мечтатели о квитке пропустили это мимо ушей. Оно и понятно: психологически трудно смириться с тем, что то, о чем они мечтают, теперь им недоступно ни за какие деньги. А так можно было торговаться до усрачки теша себя надеждой что вот-вот подешевеет.
А мне поддержать разговор несложно.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:16
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, восхищен Вашим фатализмом.
В плохом или хорошем смысле?
Сложно сказать. Но то что Вы не отчаялись и вернулись - однозначно хорошо.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:26
airmax78 написав:
Відразу помітно що Ви не європеєць.
Так і є, на сьогодні каву у Відні ви смакуєте, а не я!
Я розумію, що наказ, є наказ! Діватися нема куди, потрібно виконувати!
Востаннє редагувалось reus
в Нед 05 лют, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:33
airmax78 написав:
Я ж писал, что ничего не продаю
Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:40
reus написав: airmax78 написав:
Я ж писал, что ничего не продаю
Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:34
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Я ж писал, что ничего не продаю
Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.
Думаю, что с такой хотелкой сейчас нет смысла выходить на рынок, а вот лет через 10-ть, возможно кто-то и клюнет.
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