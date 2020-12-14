vitaliian написав: Serg-ik написав: Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену. насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.

10 к за трёшку у метроНо 4 потопа за время моего проживания, прорывало трубу отопления над квартирой. И местами требовался ремонт.Несмотря на это мне зарядили +1к с января и ещё неопределённо больше по окончанию зимы. Плюс 2к за ремонт фасадов на кухне, потому что плёнка отклеилась, типа я виноват, а не гаражное производство и 10 лет эксплуатации . Плюс новая стиралка за мой счет, потому что у старой, которой 12 лет, начала слезать краска ( стояла в ванной, влага)Как результат - год без арендаторов, затраты на ремонт , стиралку и пока ещё хотелка по цене, а не реальные арендаторы