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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10680106811068210683
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:10

  beee написав:КРЖН сегодня это тест на патриотичность.
Мы его не прошли.

Первый вопрос от покупателей:
"Вы в Украине?" "Вы в Киеве?"
Удивление, при положительном ответе.

Не знаю ситуацию с квартирой Максима, но как продавать технически, если ты за границей, а доверенности нет

Я ж писал, что ничего не продаю. Это невозможно даже теоретически. Но мечтатели о квитке пропустили это мимо ушей. Оно и понятно: психологически трудно смириться с тем, что то, о чем они мечтают, теперь им недоступно ни за какие деньги. А так можно было торговаться до усрачки теша себя надеждой что вот-вот подешевеет.
А мне поддержать разговор несложно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, восхищен Вашим фатализмом.

В плохом или хорошем смысле?

Сложно сказать. Но то что Вы не отчаялись и вернулись - однозначно хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:26

  airmax78 написав:Відразу помітно що Ви не європеєць.

Так і є, на сьогодні каву у Відні ви смакуєте, а не я!
Я розумію, що наказ, є наказ! Діватися нема куди, потрібно виконувати! :D
Востаннє редагувалось reus в Нед 05 лют, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:33

  airmax78 написав:Я ж писал, что ничего не продаю

Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:40

  reus написав:
  airmax78 написав:Я ж писал, что ничего не продаю

Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!

Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:34

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Я ж писал, что ничего не продаю

Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!

Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.

Думаю, что с такой хотелкой сейчас нет смысла выходить на рынок, а вот лет через 10-ть, возможно кто-то и клюнет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:54

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.

10 к за трёшку у метро
Но 4 потопа за время моего проживания, прорывало трубу отопления над квартирой. И местами требовался ремонт.
Несмотря на это мне зарядили +1к с января и ещё неопределённо больше по окончанию зимы. Плюс 2к за ремонт фасадов на кухне, потому что плёнка отклеилась, типа я виноват, а не гаражное производство и 10 лет эксплуатации . Плюс новая стиралка за мой счет, потому что у старой, которой 12 лет, начала слезать краска ( стояла в ванной, влага)
Как результат - год без арендаторов, затраты на ремонт , стиралку и пока ещё хотелка по цене, а не реальные арендаторы

Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).
Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 23:09

Удивляет, что уже двое общаются с Сержиком как с пострадавшим.
Мне хорошо знаком этот дом - нормальная покупка за эти деньги(на тот момент).
Ну, единственное - не поймал дно рынка, но ведь это не просто и самому опытному.
Вон Эйрмакс две такие квартиры в денежном эквиваленте просто про..ал. И ничего, оптимизма и чувства юмора не теряет.
В приступе эйфории даже цену еще больше поднял.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 23:20

  Damien написав:Удивляет, что уже двое общаются с Сержиком как с пострадавшим.
Мне хорошо знаком этот дом - нормальная покупка за эти деньги(на тот момент).
Ну, единственное - не поймал дно рынка, но ведь это не просто и самому опытному.
Вон Эйрмакс две такие квартиры в денежном эквиваленте просто про..ал. И ничего, оптимизма и чувства юмора не теряет.
В приступе эйфории даже цену еще больше поднял.

Это не цена. Это оценка с учетом войны. По окончании войны, если буду продавать, цена будет существенно выше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 00:17

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vitaliian
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