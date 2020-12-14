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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:10
beee написав:
КРЖН сегодня это тест на патриотичность.
Мы его не прошли.
Первый вопрос от покупателей:
"Вы в Украине?" "Вы в Киеве?"
Удивление, при положительном ответе.
Не знаю ситуацию с квартирой Максима, но как продавать технически, если ты за границей, а доверенности нет
Я ж писал, что ничего не продаю. Это невозможно даже теоретически. Но мечтатели о квитке пропустили это мимо ушей. Оно и понятно: психологически трудно смириться с тем, что то, о чем они мечтают, теперь им недоступно ни за какие деньги. А так можно было торговаться до усрачки теша себя надеждой что вот-вот подешевеет.
А мне поддержать разговор несложно.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:16
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, восхищен Вашим фатализмом.
В плохом или хорошем смысле?
Сложно сказать. Но то что Вы не отчаялись и вернулись - однозначно хорошо.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:26
airmax78 написав:
Відразу помітно що Ви не європеєць.
Так і є, на сьогодні каву у Відні ви смакуєте, а не я!
Я розумію, що наказ, є наказ! Діватися нема куди, потрібно виконувати!
Востаннє редагувалось reus
в Нед 05 лют, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:33
airmax78 написав:
Я ж писал, что ничего не продаю
Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:40
reus написав: airmax78 написав:
Я ж писал, что ничего не продаю
Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:34
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Я ж писал, что ничего не продаю
Так понятно, кто же ее купит за такую хотелку!
Пока не выйду на рынок - не смогу Вам ответить.
Думаю, что с такой хотелкой сейчас нет смысла выходить на рынок, а вот лет через 10-ть, возможно кто-то и клюнет.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:54
Serg-ik написав: vitaliian написав: Serg-ik написав:
Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.
10 к за трёшку у метро
Но 4 потопа за время моего проживания, прорывало трубу отопления над квартирой. И местами требовался ремонт.
Несмотря на это мне зарядили +1к с января и ещё неопределённо больше по окончанию зимы. Плюс 2к за ремонт фасадов на кухне, потому что плёнка отклеилась, типа я виноват, а не гаражное производство и 10 лет эксплуатации . Плюс новая стиралка за мой счет, потому что у старой, которой 12 лет, начала слезать краска ( стояла в ванной, влага)
Как результат - год без арендаторов, затраты на ремонт , стиралку и пока ещё хотелка по цене, а не реальные арендаторы
Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).
Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
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барабашов
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Додано: Нед 05 лют, 2023 23:09
Удивляет, что уже двое общаются с Сержиком как с пострадавшим.
Мне хорошо знаком этот дом - нормальная покупка за эти деньги(на тот момент).
Ну, единственное - не поймал дно рынка, но ведь это не просто и самому опытному.
Вон Эйрмакс две такие квартиры в денежном эквиваленте просто про..ал. И ничего, оптимизма и чувства юмора не теряет.
В приступе эйфории даже цену еще больше поднял.
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Damien
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Додано: Нед 05 лют, 2023 23:20
Damien написав:
Удивляет, что уже двое общаются с Сержиком как с пострадавшим.
Мне хорошо знаком этот дом - нормальная покупка за эти деньги(на тот момент).
Ну, единственное - не поймал дно рынка, но ведь это не просто и самому опытному.
Вон Эйрмакс две такие квартиры в денежном эквиваленте просто про..ал. И ничего, оптимизма и чувства юмора не теряет.
В приступе эйфории даже цену еще больше поднял.
Это не цена. Это оценка с учетом войны. По окончании войны, если буду продавать, цена будет существенно выше.
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airmax78
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Додано: Пон 06 лют, 2023 00:17
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vitaliian
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