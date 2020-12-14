Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:КРЖН сегодня это тест на патриотичность. Мы его не прошли.
Первый вопрос от покупателей: "Вы в Украине?" "Вы в Киеве?" Удивление, при положительном ответе.
Не знаю ситуацию с квартирой Максима, но как продавать технически, если ты за границей, а доверенности нет
Я ж писал, что ничего не продаю. Это невозможно даже теоретически. Но мечтатели о квитке пропустили это мимо ушей. Оно и понятно: психологически трудно смириться с тем, что то, о чем они мечтают, теперь им недоступно ни за какие деньги. А так можно было торговаться до усрачки теша себя надеждой что вот-вот подешевеет. А мне поддержать разговор несложно.
Serg-ik написав:Итог : +1000 грн к тому ценнику, что платил я до съезда или минус 24 процента в валюте
насколько я знаю аренда в 2022 наоборот упала. Наверное вы арендовали сильно ниже рынка, что даже в войну хозяин смог поднять цену.
10 к за трёшку у метро Но 4 потопа за время моего проживания, прорывало трубу отопления над квартирой. И местами требовался ремонт. Несмотря на это мне зарядили +1к с января и ещё неопределённо больше по окончанию зимы. Плюс 2к за ремонт фасадов на кухне, потому что плёнка отклеилась, типа я виноват, а не гаражное производство и 10 лет эксплуатации . Плюс новая стиралка за мой счет, потому что у старой, которой 12 лет, начала слезать краска ( стояла в ванной, влага) Как результат - год без арендаторов, затраты на ремонт , стиралку и пока ещё хотелка по цене, а не реальные арендаторы
Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно). Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
Damien написав:Удивляет, что уже двое общаются с Сержиком как с пострадавшим. Мне хорошо знаком этот дом - нормальная покупка за эти деньги(на тот момент). Ну, единственное - не поймал дно рынка, но ведь это не просто и самому опытному. Вон Эйрмакс две такие квартиры в денежном эквиваленте просто про..ал. И ничего, оптимизма и чувства юмора не теряет. В приступе эйфории даже цену еще больше поднял.
Это не цена. Это оценка с учетом войны. По окончании войны, если буду продавать, цена будет существенно выше.
Я даже не хочу с вами о чем-то спорить на фоне того, что вы рассказывали сказки о том, то за 295 к. ойро возможно купить только 100 м. кв. земли в дупе Дублина. Когда я дал ссылку на реальный объект, то вы снова продолжаете продвигать фейковую информацию, что за 400к. ойро в ЕС можно купить только хлам.
Я совсем не знаю рынок Дублина. Но моя коллега пару лет назад продала там дом. Я сказал ей сейчас что она сглупила и надо было брать, а не продавать. Она скривилась. Но зато я уже более-менее знаю рынок Вены. С точки зрения аренды. Чтобы понять, что арендую - смотрю на цены покупки. Вот еще один замечательный объект для понимания на что тут можно рассчитывать с 0.5 ляма: https://www.willhaben.at/iad/immobilien ... -617736665