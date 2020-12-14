Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело. У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
Максим пытается не дать выпасть объекту, от которого он мечтает избавиться, из информпространства. Уже как только не склонял по падежам, но реагирует только Реус, а ему его не впаришь за оверпрайс. Вот теперь решил ценник поднять - все равно по какой цене оно не продается.
николай не может заснуть без ветки и проснувшись сразу сюда
Как Вы догадались? "Мажу маслом бутерброд, Сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в горло И компот не льется в рот" (с)
beee написав:️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
Всё, мы член. Можно совершать покупки
То есть, можно активировать 5 Статью Устава НАТО. Аж полегчало. МАААКСИИИИМ!!! Даю 2 цены за квитку, за мной не занимать, на всех не хватит!
барабашов написав:Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно). Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
Для Вас ерундовые, для меня-нет Но в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпало Накопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене. Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось. Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменным
airmax78 написав:Но зато я уже более-менее знаю рынок Вены. С точки зрения аренды. Чтобы понять, что арендую - смотрю на цены покупки. Вот еще один замечательный объект для понимания на что тут можно рассчитывать с 0.5 ляма: https://www.willhaben.at/iad/immobilien ... -617736665