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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 08:04
барабашов написав:
Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).
Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
Для Вас ерундовые, для меня-нет
Но в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпало
Накопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене.
Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось.
Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменным
У меня трое детей?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 09:13
ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів
Європейський центральний банк підвищив всі три ключові процентні ставки на пів відсотка на знак своєї стурбованості тим, що інфляція залишається високою, незважаючи на недавнє падіння цін на енергоносії, пише Financial Times.
Ключові факти
Отже, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3%, ставку за депозитами – до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 3,25%.
Внаслідок підвищення базова ставка ЄЦБ за депозитами досягла 2,5%, найвищого рівня з часів світової фінансової кризи.
Дії ЄЦБ слідують за підвищенням на пів пункту Банком Англії та підвищенням на чверть пункту Федеральною резервною системою США.
ЄЦБ сигналізував про свою рішучість продовжувати агресивне посилення, зазначивши у своїй заяві, що він «тримає курс» і має намір підняти відсоткові ставки ще на 50 базисних пунктів на своєму наступному засіданні щодо грошово-кредитної політики у березні, після чого він «оцінить подальший шлях».
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Додано: Пон 06 лют, 2023 09:14
https://news.finance.ua/ua/yaki-zaraz-c ... nfohrafika
Середня вартість 2-кімнатної квартири в столиці — 110 214 доларів США, у порівнянні із груднем 2022 року ціна впала на 4,6%, а із січнем 2022 року — на 28%.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 09:15
Serg-ik написав:
У меня трое детей?
не спорьте Барабашову виднее. И вообще всем виднее, как вам надо было поступать.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:10
Serg-ik написав: барабашов написав:
Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).
Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
Для Вас ерундовые, для меня-нет
Но в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпало
Накопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене.
Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось.
Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменным
У меня трое детей?
Та вроде ж вы сами и писали это когда то
Иначе зачем снимать трёшку было, ту с потопами и фасадами
Может я с Уней тут вас перепутал? Бывает
Если снизились со 135ти то конечно понятно почему вы не смогли отказаться, сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 06 лют, 2023 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:10
rjkz написав: beee написав:
️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
Всё, мы член. Можно совершать покупки
То есть, можно активировать 5 Статью Устава НАТО.
Аж полегчало.
МАААКСИИИИМ!!!
Даю 2 цены за квитку, за мной не занимать, на всех не хватит!
Зря вы иронизируете, к нам едет один танк))
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:12
Voistov написав:airmax78
Уже долгое время ваша квартира упрминается всуе.
Просто какой то квартирный стандарт аирмакса.
Хрущ: 0,07 укэ. 0.07 от ценовых, тактико эксплуатационного финансового эквивалента от «условной квартиры эирмакса»
Сталинка на Печерске: с ремонтом 0,34 укэ, без ремонта 0,29.
Пентхаус Ривермолл: о-о-о-о это 1.74 укэ.
Может покажете свою прелесть.
Ну любопытно же.
Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:40
барабашов написав: Serg-ik написав:
Для Вас ерундовые, для меня-нет
Но в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпало
Накопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене.
Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось.
Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменным
У меня трое детей?
Та вроде ж вы сами и писали это когда то
Иначе зачем снимать трёшку было, ту с потопами и фасадами
Может я с Уней тут вас перепутал? Бывает
Если снизились со 135ти то конечно понятно почему вы не смогли отказаться, сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.
Так а чого дивного, 3к квартира оптимальна для сім'ї з 1-2 дітьми.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:46
Ромасик написав: beee написав:
️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
Всё, мы член. Можно совершать покупки
Я тут что понял о продаванах, которые сидят на попе ровно. Они же искренне верят, что война закончится через 2-3 недели, ну ладно осенью, ладно летом 2023. А она все не заканчивается! Таким образом, как это бывает на ведмежьем рынке, покупать можно будет когда у самого стойкого продавана сорвет клапана (на форуме есть на кого ориентироваться), но там будут совсем другие уровни цен.
Т.е. ты, считаешь, что люди с капиталом 500..800 куе, наивно и искренне во что-то верят?
Ты находишься в мире, где очень много людей умнее тебя.
Только идиот в чём-то искренне уверен и не сомневается во всём
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:51
То есть реальный кейс, как нужно выбирать себе недвижимость, чтобы потом дом не сложился как в Турции это Оффтоп? Ну ок, будем 20ю страницу по кругу обсуждать Макса квитку.
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