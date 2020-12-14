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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10678106791068010681
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:обсуждать Макса квитк


А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:56

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:обсуждать Макса квитк


А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?

Бога тоже никто не видел и кому это мешает
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:57

  vitaliian написав:То есть реальный кейс, как нужно выбирать себе недвижимость, чтобы потом дом не сложился как в Турции это Оффтоп? Ну ок, будем 20ю страницу по кругу обсуждать Макса квитку.

А что "сложилось" в Турции? В Стамбуле как сам видел процесс, много льют монолита с движущейся опалубкой, симбиоз панельки и нашего монолита получается. Теплоизоляция там при толщине стен см20 - близка к нулю. Но такое и отбойным молотком тяжело "складывается".
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:01

барабашов ответил в ЛС. Как видите справились и без отбойного молотка
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:03

  airmax78 написав:Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.

Надеюсь, что вашу квитку оценят по достоинству еще при вашей жизни, а не как картины Ван Гога, которые стали стоить дорого только после его смерти.
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  #<1 ... 10678106791068010681
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