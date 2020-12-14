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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:54
vitaliian написав:
обсуждать Макса квитк
А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?
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Investor_K
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:56
Investor_K написав: vitaliian написав:
обсуждать Макса квитк
А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?
Бога тоже никто не видел и кому это мешает
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vitaliian
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:57
vitaliian написав:
То есть реальный кейс, как нужно выбирать себе недвижимость, чтобы потом дом не сложился как в Турции это Оффтоп? Ну ок, будем 20ю страницу по кругу обсуждать Макса квитку.
А что "сложилось" в Турции? В Стамбуле как сам видел процесс, много льют монолита с движущейся опалубкой, симбиоз панельки и нашего монолита получается. Теплоизоляция там при толщине стен см20 - близка к нулю. Но такое и отбойным молотком тяжело "складывается".
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барабашов
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:01
барабашов ответил в ЛС. Как видите справились и без отбойного молотка
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:03
airmax78 написав:
Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога
или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.
Надеюсь, что вашу квитку оценят по достоинству еще при вашей жизни, а не как картины Ван Гога, которые стали стоить дорого только после его смерти.
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