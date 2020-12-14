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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:обсуждать Макса квитк


А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:56

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:обсуждать Макса квитк


А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?

Бога тоже никто не видел и кому это мешает
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:57

  vitaliian написав:То есть реальный кейс, как нужно выбирать себе недвижимость, чтобы потом дом не сложился как в Турции это Оффтоп? Ну ок, будем 20ю страницу по кругу обсуждать Макса квитку.

А что "сложилось" в Турции? В Стамбуле как сам видел процесс, много льют монолита с движущейся опалубкой, симбиоз панельки и нашего монолита получается. Теплоизоляция там при толщине стен см20 - близка к нулю. Но такое и отбойным молотком тяжело "складывается".
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:01

барабашов ответил в ЛС. Как видите справились и без отбойного молотка
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:03

  airmax78 написав:Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.

Надеюсь, что вашу квитку оценят по достоинству еще при вашей жизни, а не как картины Ван Гога, которые стали стоить дорого только после его смерти.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:14

  vitaliian написав:То есть реальный кейс, как нужно выбирать себе недвижимость, чтобы потом дом не сложился как в Турции это Оффтоп? Ну ок, будем 20ю страницу по кругу обсуждать Макса квитку.

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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:31

  beee написав:
Ромасик написав:
  beee написав:️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони

Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.

Всё, мы член. Можно совершать покупки

Я тут что понял о продаванах, которые сидят на попе ровно. Они же искренне верят, что война закончится через 2-3 недели, ну ладно осенью, ладно летом 2023. А она все не заканчивается! Таким образом, как это бывает на ведмежьем рынке, покупать можно будет когда у самого стойкого продавана сорвет клапана (на форуме есть на кого ориентироваться), но там будут совсем другие уровни цен.


Т.е. ты, считаешь, что люди с капиталом 500..800 куе, наивно и искренне во что-то верят?

Я не зря тебя процитировал
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:35

  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/yaki-zaraz-ciny-na-vtorynci-v-rehionah-ukrainy-infohrafika

Середня вартість 2-кімнатної квартири в столиці — 110 214 доларів США, у порівнянні із груднем 2022 року ціна впала на 4,6%, а із січнем 2022 року — на 28%.

То есть цена упала не только в дол, но и в грн.
Даже больше моих засвидетельствованных -25%
Но люди с капиталом 500-800к знают лудше.

А башни Микитася как были от 100к, так и есть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:То есть цена упала не только в дол, но и в грн.

І як вона впала в грн, якщо курс виріс з 28 до 40+?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:56

  reus написав:
  airmax78 написав:Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.

Надеюсь, что вашу квитку оценят по достоинству еще при вашей жизни, а не как картины Ван Гога, которые стали стоить дорого только после его смерти.

Во-первых, Ван Гог слабо шарил в маркетинге. А братец ему помогал спустя рукава. Во-вторых, он сам сильно укоротил себе жизнь. Проживи еще лет 20 и умер бы очень богатым человеком.
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