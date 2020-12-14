Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.
2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.
Кароч, всё панельное опасно
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Додано: Пон 06 лют, 2023 12:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.
2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.
Кароч, всё панельное опасно
Додано: Пон 06 лют, 2023 12:13
Думаете будут зубами ценник держать как Ваш знакомец с потолками 2.50?
Додано: Пон 06 лют, 2023 12:14
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