RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10679106801068110682
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.

2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.

Кароч, всё панельное опасно
beee
 
Повідомлень: 238
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:13

  барабашов написав: сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.


Думаете будут зубами ценник держать как Ваш знакомец с потолками 2.50?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10741285/
striped
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3308 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:14

  Faceless написав:
  Ромасик написав:То есть цена упала не только в дол, но и в грн.

І як вона впала в грн, якщо курс виріс з 28 до 40+?

Так, вибачаюсь, трохи прорахувався. Чекаємо. 🙋
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10679106801068110682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, antey1969 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 114, 115, 116
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1156 5081397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 12:45
Кочевник
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2350, 2351, 2352
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23518 15662665
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 08:51
Bolt
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (60)
06.02.2023 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.