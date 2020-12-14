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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10680106811068210683>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.

2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.

Кароч, всё панельное опасно
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:13

  барабашов написав: сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.


Думаете будут зубами ценник держать как Ваш знакомец с потолками 2.50?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10741285/
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:14

  Faceless написав:
  Ромасик написав:То есть цена упала не только в дол, но и в грн.

І як вона впала в грн, якщо курс виріс з 28 до 40+?

Так, вибачаюсь, трохи прорахувався. Чекаємо. 🙋
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:10

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.

Надеюсь, что вашу квитку оценят по достоинству еще при вашей жизни, а не как картины Ван Гога, которые стали стоить дорого только после его смерти.

Во-первых, Ван Гог слабо шарил в маркетинге. А братец ему помогал спустя рукава. Во-вторых, он сам сильно укоротил себе жизнь. Проживи еще лет 20 и умер бы очень богатым человеком.

Точно!
Мантры на форуме, о том, что пустующая квартира с тупо вбуханными в нее средствами на ремонт "по-модному" в воюющей стране обязательно продастся за конский прайс - это пример продвинутого маркетинга.
И если прожить подольше, то к последней пенсии прием однозначно сработает.
Не знаю, кто как считает, но я уже смирился, что моя недвижимость в Киеве стоит на 30-50% дешевле, чем год назад.
Привык трезво оценить реалии.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 06 лют, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:11

  beee написав:Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.

2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.

Кароч, всё панельное опасно

Украина практически вся вне рисков. Крым и Карпаты только.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  beee написав:Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.

2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.

Кароч, всё панельное опасно

Украина практически вся вне рисков. Крым и Карпаты только.
После того, как я видел ракету, взорвавшуюся над "головой", поверишь во что угодно


2004 года Киев «тряхнуло» на четыре балла, 1990 — 5 баллов.
толчки в 6 баллов для Киева являются допустимым риском. Опасность, в первую очередь, лишь сталинок, хрущевок, панелей.

В Турции с 39 года сейчас самое большое
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:38

  beee написав:
stm написав:
  beee написав:Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.

2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.

Кароч, всё панельное опасно

Украина практически вся вне рисков. Крым и Карпаты только.
После того, как я видел ракету, взорвавшуюся над "головой", поверишь во что угодно


2004 года Киев «тряхнуло» на четыре балла, 1990 — 5 баллов.
толчки в 6 баллов для Киева являются допустимым риском. Опасность, в первую очередь, лишь сталинок, хрущевок, панелей.

В Турции с 39 года сейчас самое большое


Вы всерьез думаете, что тема землетрясений - это удачный маркетинговых ход новых домов КРЖН?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:
stm написав:
  beee написав:Киев находится в 5-6-балльной зоне, Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной.

2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) возле Кривого Рога.

Кароч, всё панельное опасно
Украина практически вся вне рисков. Крым и Карпаты только.
После того, как я видел ракету, взорвавшуюся над "головой", поверишь во что угодно


2004 года Киев «тряхнуло» на четыре балла, 1990 — 5 баллов.
толчки в 6 баллов для Киева являются допустимым риском. Опасность, в первую очередь, лишь сталинок, хрущевок, панелей.

В Турции с 39 года сейчас самое большое


Вы всерьез думаете, что тема землетрясений - это удачный маркетинговых ход новых домов КРЖН?


Не думаю, что наше общение здесь, хоть как-то влияет на маркетинг. Вообще не наблюдаю связи с реальным положением РЖНК
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:05

  beee написав:Не думаю, что наше общение здесь, хоть как-то влияет на маркетинг. Вообще не наблюдаю связи с реальным положением РЖНК
местные завсегдатаи думают, что каждый их пост поднимает или снижает индекс цен кржн. Иначе бы не было таких баталий и добрый UA не обижался бы на нас, что мы недооцениваем его неотключаемые дома.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:31

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).
Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?

Для Вас ерундовые, для меня-нет
Но в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпало
Накопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене.
Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось.
Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменным

У меня трое детей?

Та вроде ж вы сами и писали это когда то
Иначе зачем снимать трёшку было, ту с потопами и фасадами
Может я с Уней тут вас перепутал? Бывает
Если снизились со 135ти то конечно понятно почему вы не смогли отказаться, сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.

100 м2 за $112K в Києві, з ремонтом "заходь і живи", це після 2х років інфляції долара біля 10% щороку в доковідних доларах США це приблизно ПА800.

обвалішки вангують через рік (майже вже рік пройшов від "нападу", і півтора від "осінньої точки падіння зРадіо") ПА500 чи ПА300 (в доковідних $)? Уточніть.
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