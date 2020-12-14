Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Не согласен. Квитка - уникальный объект. Не годится в качестве стандарта. Это как пытаться оценивать картины других художников в картинах Ван Гога или Клода Моне. И пока квитка находится в частной коллекции - она не для широких показов.
Надеюсь, что вашу квитку оценят по достоинству еще при вашей жизни, а не как картины Ван Гога, которые стали стоить дорого только после его смерти.
Во-первых, Ван Гог слабо шарил в маркетинге. А братец ему помогал спустя рукава. Во-вторых, он сам сильно укоротил себе жизнь. Проживи еще лет 20 и умер бы очень богатым человеком.
Точно! Мантры на форуме, о том, что пустующая квартира с тупо вбуханными в нее средствами на ремонт "по-модному" в воюющей стране обязательно продастся за конский прайс - это пример продвинутого маркетинга. И если прожить подольше, то к последней пенсии прием однозначно сработает. Не знаю, кто как считает, но я уже смирился, что моя недвижимость в Киеве стоит на 30-50% дешевле, чем год назад. Привык трезво оценить реалии.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 06 лют, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно). Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?
Для Вас ерундовые, для меня-нет Но в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпало Накопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене. Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось. Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменным
У меня трое детей?
Та вроде ж вы сами и писали это когда то Иначе зачем снимать трёшку было, ту с потопами и фасадами Может я с Уней тут вас перепутал? Бывает Если снизились со 135ти то конечно понятно почему вы не смогли отказаться, сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.
100 м2 за $112K в Києві, з ремонтом "заходь і живи", це після 2х років інфляції долара біля 10% щороку в доковідних доларах США це приблизно ПА800.
обвалішки вангують через рік (майже вже рік пройшов від "нападу", і півтора від "осінньої точки падіння зРадіо") ПА500 чи ПА300 (в доковідних $)? Уточніть.