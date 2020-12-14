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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10680106811068210683
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:34

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:обсуждать Макса квитк


А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?

Бога тоже никто не видел и кому это мешает

не для Вас аірмакс свою квіточку беріг,
тільки йому, тільки єдиному (з півлямом кеша $$$)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:38

  striped написав:
  барабашов написав: сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.


Думаете будут зубами ценник держать как Ваш знакомец с потолками 2.50?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10741285/

як для Шихирізади якого арабського шейха задешево,
а як для естата аірмакса: цей колгоспний ремонт ще треба демонтувати до цегли і повантажити в два Камази та вивезти
flyman
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Повідомлень: 30515
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2
  #<1 ... 10680106811068210683
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