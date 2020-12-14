не для Вас аірмакс свою квіточку беріг,
тільки йому, тільки єдиному (з півлямом кеша $$$)
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:34
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:38
як для Шихирізади якого арабського шейха задешево,
а як для естата аірмакса: цей колгоспний ремонт ще треба демонтувати до цегли і повантажити в два Камази та вивезти
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