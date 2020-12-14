Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:34
vitaliian написав: Investor_K написав: vitaliian написав:
обсуждать Макса квитк
А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?
Бога тоже никто не видел и кому это мешает
не для Вас аірмакс свою квіточку беріг,
тільки йому, тільки єдиному (з півлямом кеша $$$)
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:38
як для Шихирізади якого арабського шейха задешево,
а як для естата аірмакса: цей колгоспний ремонт ще треба демонтувати до цегли і повантажити в два Камази та вивезти
flyman
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Додано: Пон 06 лют, 2023 15:51
flyman написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
А ее вообще кто-то видел? Что обсуждать-то?
Бога тоже никто не видел и кому это мешает
не для Вас аірмакс свою квіточку беріг,
тільки йому, тільки єдиному (з півлямом кеша $$$)
Саме так: каждый инвестороК - знай свой шeсток.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:08
А от таке бачили ?
У Києві здають приміщення площею 12 квадратних метрів за 4 300 гривень на місяць
https://kyiv.tsn.ua/dlya-nevisokih-u-ki ... 58986.html
Це прямий конкурент Флаєвим квіточкам ...
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