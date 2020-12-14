барабашов написав: Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).

Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией? Неужели эти ерундовые траты заставили вас потратить свой "кирпич" и ещё немного залезть в долг? Ведь квартира не совсем тот торт что вы искали, ну разве что размер комнат соответствует(и то без плана судить трудно).Как кстати у вас с работой сейчас? Возможность скирдования теперь, после прибавления непотраченной суммы за аренду в бюджете семьи, у вас укрепилась, ослабла или с 3мя детьми и этими ценами на харчи не до откладывания котлет на новый авто или прелесть с лучшей локацией?

Для Вас ерундовые, для меня-нетНо в принципе не эти траты повлияли на покупку, так совпалоНакопления не увеличивались, ничего хорошего на вторичке в плане вариантов не было на мои возможности да и новострой как дурной рос в цене.Когда появился этот вариант на старте за 135, я даже не хотел смотреть вживую- дорого. Но потом оказался рядом, посмотрел за компанию, услышал ценник пониже, предложил свой. Пождали друг друга месяц и срослось.Без работы сидел до ноября, сейчас есть халтурка на еду. И всё. Так что долг висит неизменнымУ меня трое детей?