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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10680106811068210683
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Комментировать неизвестную помойку и канал с 3 подписчиками?
Капитан очевидность просто: подешевела на 12%. И 40% есть скидки. Идёт война.
Рост прогнозируется при стабилизации военных действий до осени.

А дальше сам БГ не знает
Много кто вчера в Турции знал, что их недвига обрушится в прямом смысле?Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:26

Не все просто, товарищи.
Турецкие ученые сейчас пишут, что по силе ликвидации напряжения в земной коре - эквивалент взрыва 130 атомных бомб...
Это вам не 26 219 699 гаданий на кофейной гуще: "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:48

  reus написав:А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?
Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)

Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:50

  akurt написав:Не все просто, товарищи.
Турецкие ученые сейчас пишут, что по силе ликвидации напряжения в земной коре - эквивалент взрыва 130 атомных бомб...
Это вам не 26 219 699 гаданий на кофейной гуще: "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Одно очевидно: в турецких СНИПах грядут серьезные изменения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:52

  airmax78 написав:
  akurt написав:Не все просто, товарищи.
Турецкие ученые сейчас пишут, что по силе ликвидации напряжения в земной коре - эквивалент взрыва 130 атомных бомб...
Это вам не 26 219 699 гаданий на кофейной гуще: "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Одно очевидно: в турецких СНИПах грядут серьезные изменения.

Это их ещё русня не бомбила
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:54

  airmax78 написав:
  akurt написав:Не все просто, товарищи.
Турецкие ученые сейчас пишут, что по силе ликвидации напряжения в земной коре - эквивалент взрыва 130 атомных бомб...
Это вам не 26 219 699 гаданий на кофейной гуще: "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Одно очевидно: в турецких СНИПах грядут серьезные изменения.

Для 8 баллов строят только японцы, остальные раз в 100 лет наблюдают подобное.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:57

  akurt написав:Не все просто, товарищи.
Турецкие ученые сейчас пишут, что по силе ликвидации напряжения в земной коре - эквивалент взрыва 130 атомных бомб...
Это вам не 26 219 699 гаданий на кофейной гуще: "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Ты е-бо-бо ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:25

А что так?
Уже 26 220 866 гаданий.
P.S. Моя реплика была на текст от beee.
Она есть - как я её понял - сочетанием случайности, неизбежности, закономерности, объективности и прочности в недвижимости.
Если Вы поняли как-то не так - то не мои проблемы.
akurt
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  #<1 ... 10680106811068210683
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