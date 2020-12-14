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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 23:23
flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку. Ринок рухне номінально в кілька разів. Бо ще й комуналку підимуть у 3 рази. Попереду знецінення квадратних метрів.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:26
beee написав:
50%? 37.44 грн. Обменник 40.13
2.7 грн на долларе
Принято считать доходность в годовом наваре. О сложном проценте каждые 3 месяца я так понимаю владелец якобы десятков объектов и слышать не слышал?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:27
flyman написав:
інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..
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