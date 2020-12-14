Додано: Пон 06 лют, 2023 23:12

airmax78 написав: reus написав: А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?

Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!) А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)

Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе. Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.

Не знаю как квитку, но вот какой смысл сейчас покупать недвигу, если валютные депозиты дают до 50% годовых ? Значительная доля покупателей решила так - зачем мне покупать жилье сейчас, имея на руках валюту, если могу ее относить каждые 3 месяца в обменки па40, и на депо покупать па37. За год таких операций заначка прирастет до 50%. Скажете риски. Так чем больше навар обещанный, тем сильнее жадность. Через год можно при неизменных ценах купить будет в 1.5 раза больше площадь. Пока лавочку не прикрыли, я вижу что значительная доля покупателей будет проворачивать свою валюту, а не выкидываться в мертвую недвигу.В чем смысл покупать под аренду иметь пару процентов годовых, если есть растущие ЗВР и по факту в десятки раз выше доходность.Никакая єОселя не компенсирует этот фактор на данный момент.Рынок вот вот посыпается. Отток за рубеж людей снова растет.Плюс не забывайте, что наследование заблокировано, навес за год войны уже составляет не менее 500-600 тысяч собственников умерших по любым причинам, но их квадратные метры в подвешенном состоянии.