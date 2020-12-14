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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 20:20
Комментировать неизвестную помойку и канал с 3 подписчиками?
Капитан очевидность просто: подешевела на 12%. И 40% есть скидки. Идёт война.
Рост прогнозируется при стабилизации военных действий до осени.
А дальше сам БГ не знает
Много кто вчера в Турции знал, что их недвига обрушится в прямом смысле?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 20:48
reus написав:
А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?
Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)
Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.
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airmax78
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:12
airmax78 написав: reus написав:
А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?
Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)
Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.
Не знаю как квитку, но вот какой смысл сейчас покупать недвигу, если валютные депозиты дают до 50% годовых ? Значительная доля покупателей решила так - зачем мне покупать жилье сейчас, имея на руках валюту, если могу ее относить каждые 3 месяца в обменки па40, и на депо покупать па37. За год таких операций заначка прирастет до 50%. Скажете риски. Так чем больше навар обещанный, тем сильнее жадность. Через год можно при неизменных ценах купить будет в 1.5 раза больше площадь. Пока лавочку не прикрыли, я вижу что значительная доля покупателей будет проворачивать свою валюту, а не выкидываться в мертвую недвигу.
В чем смысл покупать под аренду иметь пару процентов годовых, если есть растущие ЗВР и по факту в десятки раз выше доходность.
Никакая єОселя не компенсирует этот фактор на данный момент.
Рынок вот вот посыпается. Отток за рубеж людей снова растет.
Плюс не забывайте, что наследование заблокировано, навес за год войны уже составляет не менее 500-600 тысяч собственников умерших по любым причинам, но их квадратные метры в подвешенном состоянии.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 06 лют, 2023 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:16
Zebra написав: airmax78 написав: reus написав:
А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?
Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)
Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.
Не знаю как квитку, но вот какой смысл сейчас покупать недвигу, если валютные депозиты дают до 50% годовых ? Значительная доля покупателей решила так - зачем мне покупать жилье сейчас, имея на руках валюту, если могу ее относить каждые 3 месяца в обменки па40, и на депо покупать па37. За год таких операций заначка прирастет до 50%. Скажете риски. Так чем больше навар обещанный, тем сильнее жадность. Через год можно при неизменных ценах купить будет в 1.5 раза больше площадь. Пока лавочку не прикрыли, я вижу что значительная доля покупателей будет проворачивать свою валюту, а не выкидываться в мертвую недвигу.
В чем смысл покупать под аренду иметь пару процентов годовых, если есть растущие ЗВР и по факту в десятки раз выше доходность.
Никакая єОселя не компенсирует этот фактор на данный момент.
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
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flyman
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:20
Zebra написав: airmax78 написав: reus написав:
А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?
Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)
Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.
Не знаю как квитку, но вот какой смысл сейчас покупать недвигу, если валютные депозиты дают до 50% годовых ? Значительная доля покупателей решила так - зачем мне покупать жилье сейчас, имея на руках валюту, если могу ее относить каждые 3 месяца в обменки па40, и на депо покупать па37. За год таких операций заначка прирастет до 50%. Скажете риски. Так чем больше навар обещанный, тем сильнее жадность. Через год можно при неизменных ценах купить будет в 1.5 раза больше площадь. Пока лавочку не прикрыли, я вижу что значительная доля покупателей будет проворачивать свою валюту, а не выкидываться в мертвую недвигу.
В чем смысл покупать под аренду иметь пару процентов годовых, если есть растущие ЗВР и по факту в десятки раз выше доходность.
Никакая єОселя не компенсирует этот фактор на данный момент.
50%? 37.44 грн. Обменник 40.13
2.7 грн на долларе
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:23
flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку. Ринок рухне номінально в кілька разів. Бо ще й комуналку підимуть у 3 рази. Попереду знецінення квадратних метрів.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:26
beee написав:
50%? 37.44 грн. Обменник 40.13
2.7 грн на долларе
Принято считать доходность в годовом наваре. О сложном проценте каждые 3 месяца я так понимаю владелец якобы десятков объектов и слышать не слышал?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:27
flyman написав:
інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:42
Zebra написав: beee написав:
50%? 37.44 грн. Обменник 40.13
2.7 грн на долларе
Принято считать доходность в годовом наваре. О сложном проценте каждые 3 месяца я так понимаю владелец якобы десятков объектов и слышать не слышал?
Завершая 4 круг получается 30%.
А с падением курса, вы сами свою карусель и завалите, если вообще будут живы банки
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:47
Zebra написав: flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку. Ринок рухне номінально в кілька разів. Бо ще й комуналку підимуть у 3 рази. Попереду знецінення квадратних метрів.
Ага.
Значит, после завершения войны, народ не вернётся, а уедет из Киева.
Накопились отложенные предложения, а не спрос., потому что новую недвигу не строили и строить пока не будут. Ну да.
А кэш после войны люди не понесут в бетон, нет. Они станут вкладчиками банков.
Всё логично.
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