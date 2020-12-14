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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 23:49
beee написав: Zebra написав: beee написав:
50%? 37.44 грн. Обменник 40.13
2.7 грн на долларе
Принято считать доходность в годовом наваре. О сложном проценте каждые 3 месяца я так понимаю владелец якобы десятков объектов и слышать не слышал?
Завершая 4 круг получается 30%.
А с падением курса, вы сами свою карусель и завалите, если вообще будут живы банки
Я первый раз сдавал па42. Почему вы курс приема за константу принимаете? Ну и потом, не 50% обозначено, а "до 50%".
В любом случае даже текущая доходность очень даже.
Выгодно снимать и перевкладываться.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:50
Zebra написав: flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку. Ринок рухне номінально в кілька разів. Бо ще й комуналку підимуть у 3 рази. Попереду знецінення квадратних метрів.
для КРЖН щось задобагато 500К..600К спадкових квартир.
тут було вище відео від Шелеста-Башлачова, про те що будєтокадаражать КРЖН, але то таке, неначасі
СУ вниз, ЗУ вверх, КРЖН по ціні європейських столиць, але не Дубліна
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 лют, 2023 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:50
Zebra написав: flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку.
Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:50
vitaliian написав: flyman написав:
інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..
думаю, що треба освоювати облцентр ЗУ
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:51
До речі, де Влад? Гілці невистачає поміркованості.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 00:40
airmax78 написав:
Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть
.
Не ніби падатимуть, а реально вже падають! Питання залишається тільки два:
1. Яка буде глибина падіння;
2. Скільки часу буде тривати падіння.
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