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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 23:49
beee написав: Zebra написав: beee написав:
50%? 37.44 грн. Обменник 40.13
2.7 грн на долларе
Принято считать доходность в годовом наваре. О сложном проценте каждые 3 месяца я так понимаю владелец якобы десятков объектов и слышать не слышал?
Завершая 4 круг получается 30%.
А с падением курса, вы сами свою карусель и завалите, если вообще будут живы банки
Я первый раз сдавал па42. Почему вы курс приема за константу принимаете? Ну и потом, не 50% обозначено, а "до 50%".
В любом случае даже текущая доходность очень даже.
Выгодно снимать и перевкладываться.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:50
Zebra написав: flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку. Ринок рухне номінально в кілька разів. Бо ще й комуналку підимуть у 3 рази. Попереду знецінення квадратних метрів.
для КРЖН щось задобагато 500К..600К спадкових квартир.
тут було вище відео від Шелеста-Башлачова, про те що будєтокадаражать КРЖН, але то таке, неначасі
СУ вниз, ЗУ вверх, КРЖН по ціні європейських столиць, але не Дубліна
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 лют, 2023 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:50
Zebra написав: flyman написав:
В мене, якщо до травня дотягне карусель, в плани входить продовжити інвестувати в нові кавалірки і/або ремонти накаруселене.
Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку.
Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:50
vitaliian написав: flyman написав:
інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..
думаю, що треба освоювати облцентр ЗУ
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Додано: Пон 06 лют, 2023 23:51
До речі, де Влад? Гілці невистачає поміркованості.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 00:40
airmax78 написав:
Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть
.
Не ніби падатимуть, а реально вже падають! Питання залишається тільки два:
1. Яка буде глибина падіння;
2. Скільки часу буде тривати падіння.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 02:12
Zebra написав: airmax78 написав: reus написав:
А чому мовчить секта дорожая? У вас що фантазії бракує?
Сказали б щось на кшталт того, що подешевшали тільки сараї на ДВРЗ, або Ван Гог не може дешевшати!)
Що тут обговорювати? Дивлюсь на індекс квітки - він на місці. А інше мене не іпе.
Не знаю как квитку, но вот какой смысл сейчас покупать недвигу, если валютные депозиты дают до 50% годовых ? Значительная доля покупателей решила так - зачем мне покупать жилье сейчас, имея на руках валюту, если могу ее относить каждые 3 месяца в обменки па40, и на депо покупать па37. За год таких операций заначка прирастет до 50%. Скажете риски. Так чем больше навар обещанный, тем сильнее жадность. Через год можно при неизменных ценах купить будет в 1.5 раза больше площадь. Пока лавочку не прикрыли, я вижу что значительная доля покупателей будет проворачивать свою валюту, а не выкидываться в мертвую недвигу.
В чем смысл покупать под аренду иметь пару процентов годовых, если есть растущие ЗВР и по факту в десятки раз выше доходность.
Никакая єОселя не компенсирует этот фактор на данный момент.
Рынок вот вот посыпается. Отток за рубеж людей снова растет.
Плюс не забывайте, что наследование заблокировано, навес за год войны уже составляет не менее 500-600 тысяч собственников умерших по любым причинам, но их квадратные метры в подвешенном состоянии.
А все 500К бабушек и дедушек, что освободят внучатам жилплощадь, жили в 3К в Новолипках и на бульваре Леси Украинки в домах с потолками 3,20 и скрытыми плинтусАми? Или хотя бы на Подоле в домах что "неотключают от ЭЭ"? Там то рухнут метры,ну чтоб €йра побольнее в спарке с реусом укусить?
И откуда сведения про 3х кратный рост цен на коммуналку, и так многие с упавших ГРИВНЕВЫХ доходов её не платят, и что, они после повышения её втрое продадут свои метры, как правило в совкопанелефонде, и пойдут жить в коробку под мост?
Кстати там с этими бабушками и дедушками, ушедшими от нас, не образовался ли избыток предложения хороших дедушкиных авто на вторичном авторынке? Ведь топливо то по полтора доллара литр и запчасти подорожали, этот то хлам наследнички то точно сливать за шо дают то будут? Стану в очередь за подешевевшим так минимум вдвое 200м крузачком или лёхой с расходом под 30л.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 05:47
airmax78 написав:
До речі, де Влад? Гілці невистачає поміркованості.
Из этого же следует, что вам ее тоже не хватает.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 05:49
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..
думаю, що треба освоювати облцентр ЗУ
vitaliian написав:
нафиг тебе их столько..
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Додано: Вів 07 лют, 2023 08:07
Zebra написав:
Плюс не забывайте, что наследование заблокировано
Почему заблокировано? Не выдают свидетельства?
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