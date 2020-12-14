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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10682106831068410685
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:15

  Andrey2512 написав:
  Zebra написав:Плюс не забывайте, что наследование заблокировано


Почему заблокировано? Не выдают свидетельства?

Зебра фейк. Продлили с 6 месяцев до 10
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:26

ПФ

quote="5538710:vitaliian"
====
  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..

думаю, що треба освоювати облцентр ЗУ

  vitaliian написав:нафиг тебе их столько..


quote
===

ПФ
flyman
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  #<1 ... 10682106831068410685
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