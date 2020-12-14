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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 08:15
Andrey2512 написав: Zebra написав:
Плюс не забывайте, что наследование заблокировано
Почему заблокировано? Не выдают свидетельства?
Зебра фейк. Продлили с 6 месяцев до 10
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vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 08:26
quote="5538710:vitaliian"
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flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..
думаю, що треба освоювати облцентр ЗУ
vitaliian написав:
нафиг тебе их столько..
quote
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ПФ
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