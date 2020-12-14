Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку.
Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.
Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.
Zebra написав:Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку.
Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.
Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.
Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"
airmax78 написав:Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.
Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.
Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"
Матраси потихеньку тануть. Вже теж доводиться, час від часу, пускаючи скупу чоловічу сльозу, заносити хрусткий зелений папірець до кантора, бо оренди з двох хат явно не вистарчає на покриття всіх видатків. 😟
Bolt написав:Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.
Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"
Матраси потихеньку тануть. Вже теж доводиться, час від часу, пускаючи скупу чоловічу сльозу, заносити хрусткий зелений папірець до кантора, бо оренди з двох хат явно не вистарчає на покриття всіх видатків. 😟
Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок ) Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні. Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами. Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є
flyman в Закарпатті однозначно так буде, адже наші роботодавці не скоро зможуть запропонувати хоча б 700Є для конкуренції зі Словаками, Чехами ... Я прогнозую велике переселення народів зі сходу на захід і ціни на житло у Львові вище, ніж в Києві. Звісно Київ буде існувати, але навряд чи населення буде приростати як до війни, в кращому випадку буде дуже повільний приріст для відновлення довоєнного рівня.