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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10683106841068510686>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:15

  Andrey2512 написав:
  Zebra написав:Плюс не забывайте, что наследование заблокировано


Почему заблокировано? Не выдают свидетельства?

Зебра фейк. Продлили с 6 месяцев до 10
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:26

ПФ

quote="5538710:vitaliian"
====
  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:інвестувати в нові кавалірки
нафиг тебе их столько..

думаю, що треба освоювати облцентр ЗУ

  vitaliian написав:нафиг тебе их столько..


quote
===

ПФ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:44

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку.

Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.

Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:01

  Bolt написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Рано. Як тільки закінчиться військовий стан, через 6 місяців ринок побачить мільйон унаслідуваних об'єктів нерухомості, що зараз юридично заморожені. Уявляєте що буде коли одразу відкладена пропозиція з'явиться на ринку.

Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.

Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.

Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:10

  flyman написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Це правда. Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги. Увесь цей попит з'явиться на ринку одночасно з відкладеною пропозицією.

Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.

Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"

Матраси потихеньку тануть. Вже теж доводиться, час від часу, пускаючи скупу чоловічу сльозу, заносити хрусткий зелений папірець до кантора, бо оренди з двох хат явно не вистарчає на покриття всіх видатків. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги.

Не забудьте про мільйони квадратних метрів, які звільняться після того, як чоловіки поїдуть до дружин в Європу. Особливо на заході
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:28

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Головне, щоби той попит був підкріплений грошима. Ато при безробіття 30%+, масовому відправлені працівників у відпустки за власний рахунок, відкладати (гроші) зможуть не тільки лише всі.

Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"

Матраси потихеньку тануть. Вже теж доводиться, час від часу, пускаючи скупу чоловічу сльозу, заносити хрусткий зелений папірець до кантора, бо оренди з двох хат явно не вистарчає на покриття всіх видатків. 😟

Пускайте матрас на карусель.
Навіщо вам той орендний геморой
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:33

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги.

Не забудьте про мільйони квадратних метрів, які звільняться після того, як чоловіки поїдуть до дружин в Європу. Особливо на заході

До чого тут захід?
Може в Закарпатті так і буде.

Мова в цій темі про КРЖН.

Ви би ще про села побідкалися, де лишалось декілька пенсіонерів.

Села вимирають ще від кінця совка.

Києву більше 2000 років. Вічне місто.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок )
Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні.
Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами.
Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:44

flyman в Закарпатті однозначно так буде, адже наші роботодавці не скоро зможуть запропонувати хоча б 700Є для конкуренції зі Словаками, Чехами ... Я прогнозую велике переселення народів зі сходу на захід і ціни на житло у Львові вище, ніж в Києві. Звісно Київ буде існувати, але навряд чи населення буде приростати як до війни, в кращому випадку буде дуже повільний приріст для відновлення довоєнного рівня.
Дюрі-бачі
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