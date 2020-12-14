Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"
Матраси потихеньку тануть. Вже теж доводиться, час від часу, пускаючи скупу чоловічу сльозу, заносити хрусткий зелений папірець до кантора, бо оренди з двох хат явно не вистарчає на покриття всіх видатків. 😟
Київ - регіональний "компроміс", центр співіснування світоглядів. Львів - культурна провінція, в першу чергу - нерозвинута інфраструктурно. ЗУ массово має два паспорти і все життя на заробітках в Європі, але чомусь накопичене возять на батьківщину. Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи?
Востаннє редагувалось beee в Вів 07 лют, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:flyman в Закарпатті однозначно так буде, адже наші роботодавці не скоро зможуть запропонувати хоча б 700Є для конкуренції зі Словаками, Чехами ... Я прогнозую велике переселення народів зі сходу на захід і ціни на житло у Львові вище, ніж в Києві. Звісно Київ буде існувати, але навряд чи населення буде приростати як до війни, в кращому випадку буде дуже повільний приріст для відновлення довоєнного рівня.
Так виїдуть на ЗУ, чи відкриють кордон і виїдуть на захід? Я щось заплутався.
Аірмакс виїде куди? Бігор?
Ок, населення не приростатиме. А ціни на нерухомість? ПА300? ЯГ? Тетріс?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.