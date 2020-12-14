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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10683106841068510686
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:48

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Забули про "100+ ярдів $ в матрасах", це ще Азіров вичислив, і не дає спокою новим митарям, що сплять і бачать, як "общипати гусаків"

Матраси потихеньку тануть. Вже теж доводиться, час від часу, пускаючи скупу чоловічу сльозу, заносити хрусткий зелений папірець до кантора, бо оренди з двох хат явно не вистарчає на покриття всіх видатків. 😟

Пускайте матрас на карусель.
Навіщо вам той орендний геморой
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html

Геморою особливого не відчуваю, завдяки ретельно відібраним орендарям.Оренда приносить майже х3, як в наведеній вами ссилочці. Тим більше стрьомно міняти заначку. Раптом доведеться релокейтитись.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Київ - регіональний "компроміс", центр співіснування світоглядів.
Львів - культурна провінція, в першу чергу - нерозвинута інфраструктурно.
ЗУ массово має два паспорти і все життя на заробітках в Європі, але чомусь накопичене возять на батьківщину.
Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи?
Востаннє редагувалось beee в Вів 07 лют, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:52

  Дюрі-бачі написав:flyman в Закарпатті однозначно так буде, адже наші роботодавці не скоро зможуть запропонувати хоча б 700Є для конкуренції зі Словаками, Чехами ... Я прогнозую велике переселення народів зі сходу на захід і ціни на житло у Львові вище, ніж в Києві. Звісно Київ буде існувати, але навряд чи населення буде приростати як до війни, в кращому випадку буде дуже повільний приріст для відновлення довоєнного рівня.

Так виїдуть на ЗУ, чи відкриють кордон і виїдуть на захід? Я щось заплутався.

Аірмакс виїде куди? Бігор?

Ок, населення не приростатиме.
А ціни на нерухомість? ПА300? ЯГ? Тетріс?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:54

flyman із ЗУ в Європу, на їх місце зі СУ на ЗУ... Як роками відбувалось коли Чехи/Поляки в Німеччину, на їх місце Українці...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:58

  Дюрі-бачі написав:flyman із ЗУ в Європу, на їх місце зі СУ на ЗУ... Як роками відбувалось коли Чехи/Поляки в Німеччину, на їх місце Українці...

Все правильно, але це вже відбулося.
Тепер буде хвиля у зворотній бік, не всі, але десь відсотків 50%+-

Привабливість , скажімо Харкова ще зменшиться, а Києва виросте.

Тому думаю, ціна м2 у Харкові вниз, в Києві та пригороді вверх.

Аналогічно Дніпро/Запоріжжя, але з меншим контрастом

А щодо заміни міського населення німців/поляків селянами, то урбанізація продовжуватиметься.

Київ буде більшим магнітом, чим інші міста.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:01

  beee написав:Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок )
Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні.
Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами.
Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є

Дуже просто вивозять. Існує послуга, коштує 1% - 1,5% від суми. Обмін кеша. Ви за кордоном отримує кошти, а ваш представник передає еквівалентну суму в Україні. Обмін проходить одночасно, з підтвердженням сторонами отримання.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок )
Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні.
Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами.
Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є

Дуже просто вивозять. Існує послуга, коштує 1% - 1,5% від суми. Обмін кеша. Ви за кордоном отримує кошти, а ваш представник передаєте еквівалентну суму в Україні. Обмін проходить одночасно, з підтвердженням сторонами отримання.
Через стейблкоины? Я вообще через п2п 60 куе вывел с плюсом 5%.
Но сомневаюсь, что это массово
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:47

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman в Закарпатті однозначно так буде, адже наші роботодавці не скоро зможуть запропонувати хоча б 700Є для конкуренції зі Словаками, Чехами ... Я прогнозую велике переселення народів зі сходу на захід і ціни на житло у Львові вище, ніж в Києві. Звісно Київ буде існувати, але навряд чи населення буде приростати як до війни, в кращому випадку буде дуже повільний приріст для відновлення довоєнного рівня.

Так виїдуть на ЗУ, чи відкриють кордон і виїдуть на захід? Я щось заплутався.

Аірмакс виїде куди? Бігор?

Ок, населення не приростатиме.
А ціни на нерухомість? ПА300? ЯГ? Тетріс?

Аірмакс не виїде, а навпаки повернеться. Один з величезної хвилі тих, хто повернеться (мільйони людей).
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