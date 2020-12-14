барабашов написав:

А все 500К бабушек и дедушек, что освободят внучатам жилплощадь, жили в 3К в Новолипках и на бульваре Леси Украинки в домах с потолками 3,20 и скрытыми плинтусАми? Или хотя бы на Подоле в домах что "неотключают от ЭЭ"? Там то рухнут метры,ну чтоб €йра побольнее в спарке с реусом укусить?И откуда сведения про 3х кратный рост цен на коммуналку, и так многие с упавших ГРИВНЕВЫХ доходов её не платят, и что, они после повышения её втрое продадут свои метры, как правило в совкопанелефонде, и пойдут жить в коробку под мост?Кстати там с этими бабушками и дедушками, ушедшими от нас, не образовался ли избыток предложения хороших дедушкиных авто на вторичном авторынке? Ведь топливо то по полтора доллара литр и запчасти подорожали, этот то хлам наследнички то точно сливать за шо дают то будут? Стану в очередь за подешевевшим так минимум вдвое 200м крузачком или лёхой с расходом под 30л.