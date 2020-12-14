|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:19
vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:21
Примат написав:vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей
Скорее не музей а вечная стройка. Он что-то около 70куе вложил и говорит ещё 20 надо, это его доход за год. Но уезжать не собирается. Он в своем селе большой человек, а в Польше кто? И главный вопрос кому достанется дом после их смерти. Верит что дети вернутся... Я постеснялся спросить
Natt написав:
А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж за своего бывшего (или основного) украинского мужа.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16711
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2098 раз.
- Подякували: 2979 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:59
vitaliian написав: Примат написав:vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей
Скорее не музей а вечная стройка. Он что-то около 70куе вложил и говорит ещё 20 надо, это его доход за год. Но уезжать не собирается. Он в своем селе большой человек, а в Польше кто? И главный вопрос кому достанется дом после их смерти. Верит что дети вернутся... Я постеснялся спросить
Natt написав:
А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж
за своего бывшего (или основного) украинского мужа.
Звучить як план.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30533
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:03
flyman написав:
Звучить як план
планокуры заценят
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16711
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2098 раз.
- Подякували: 2979 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:04
flyman написав: vitaliian написав: Natt написав:
А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж
за своего бывшего (или основного) украинского мужа.
Звучить як план.
А наш Вася будет все это время смиренно ждать, пока его благоне
верная будет кувыркаться с временным иностранным мужем, ага. Классный план.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1934
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:10
vitaliian написав: beee написав:
Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
-
beee
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:13
flyman написав: Natt написав:
А наш Вася будет все это время смиренно ждать, пока его благоне
верная будет кувыркаться с временным иностранным мужем, ага. Классный план.
Вийти замуж і кувиркаться, не слова синоніми.
В неї 3 роки голова болітиме?
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1934
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:19
барабашов написав:
А все 500К бабушек и дедушек, что освободят внучатам жилплощадь, жили в 3К в Новолипках и на бульваре Леси Украинки в домах с потолками 3,20 и скрытыми плинтусАми? Или хотя бы на Подоле в домах что "неотключают от ЭЭ"? Там то рухнут метры,ну чтоб €йра побольнее в спарке с реусом укусить?
И откуда сведения про 3х кратный рост цен на коммуналку, и так многие с упавших ГРИВНЕВЫХ доходов её не платят, и что, они после повышения её втрое продадут свои метры, как правило в совкопанелефонде, и пойдут жить в коробку под мост?
Кстати там с этими бабушками и дедушками, ушедшими от нас, не образовался ли избыток предложения хороших дедушкиных авто на вторичном авторынке? Ведь топливо то по полтора доллара литр и запчасти подорожали, этот то хлам наследнички то точно сливать за шо дают то будут? Стану в очередь за подешевевшим так минимум вдвое 200м крузачком или лёхой с расходом под 30л.
Умирают разве только бедные? А пристарелые "состоявшиеся" у которых по 10-20 квартир, загородных домов, и автопарки живут вечно? Их квартиры со скрытыми плинтусами, лексусы и крузачки оставят себе наследники, если таковые имеются, все остальное попадет на рынок.
Конкретно по Киеву. Почему встали стройки? Да потому что детей в Киеве стало рождаться почти в 2 раза меньше - в расширении жилплощади отпала необходимость, а то что уже построено/проинвестировано - идет как перепроизводство.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11785
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2576 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 лют, 2023 13:22
Zebra написав:
Конкретно по Киеву. Почему встали стройки?
1. Строят за деньги инвесторов. Нет инвесторов не строят. 2. Стройки на детей не ориентируются, для себя мало кто покупает/инвестирует, в основном для перепродажи или для аренды. 3. Без э.энергии пробовали строить или хотя бы ремонт делать? Перфоратор не швейная машинка.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16711
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2098 раз.
- Подякували: 2979 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1159
|5095158
|
|
|23523
|15681413
|
|
|3
|5212
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|