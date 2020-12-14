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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10683106841068510686
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:19

vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:21

  Примат написав:vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей

Скорее не музей а вечная стройка. Он что-то около 70куе вложил и говорит ещё 20 надо, это его доход за год. Но уезжать не собирается. Он в своем селе большой человек, а в Польше кто? И главный вопрос кому достанется дом после их смерти. Верит что дети вернутся... Я постеснялся спросить :oops:
  Natt написав:А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж за своего бывшего (или основного) украинского мужа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:59

Natt шукає поляка (а він був поряд)

  vitaliian написав:
  Примат написав:vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей

Скорее не музей а вечная стройка. Он что-то около 70куе вложил и говорит ещё 20 надо, это его доход за год. Но уезжать не собирается. Он в своем селе большой человек, а в Польше кто? И главный вопрос кому достанется дом после их смерти. Верит что дети вернутся... Я постеснялся спросить :oops:
  Natt написав:А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж за своего бывшего (или основного) украинского мужа.

Звучить як план.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:03

  flyman написав:Звучить як план
планокуры заценят
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:04

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Natt написав:А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж за своего бывшего (или основного) украинского мужа.

Звучить як план.

А наш Вася будет все это время смиренно ждать, пока его благоневерная будет кувыркаться с временным иностранным мужем, ага. Классный план.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:13

  flyman написав:
  Natt написав:А наш Вася будет все это время смиренно ждать, пока его благоневерная будет кувыркаться с временным иностранным мужем, ага. Классный план.

Вийти замуж і кувиркаться, не слова синоніми.

В неї 3 роки голова болітиме?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:19

  барабашов написав:А все 500К бабушек и дедушек, что освободят внучатам жилплощадь, жили в 3К в Новолипках и на бульваре Леси Украинки в домах с потолками 3,20 и скрытыми плинтусАми? Или хотя бы на Подоле в домах что "неотключают от ЭЭ"? Там то рухнут метры,ну чтоб €йра побольнее в спарке с реусом укусить?
И откуда сведения про 3х кратный рост цен на коммуналку, и так многие с упавших ГРИВНЕВЫХ доходов её не платят, и что, они после повышения её втрое продадут свои метры, как правило в совкопанелефонде, и пойдут жить в коробку под мост?
Кстати там с этими бабушками и дедушками, ушедшими от нас, не образовался ли избыток предложения хороших дедушкиных авто на вторичном авторынке? Ведь топливо то по полтора доллара литр и запчасти подорожали, этот то хлам наследнички то точно сливать за шо дают то будут? Стану в очередь за подешевевшим так минимум вдвое 200м крузачком или лёхой с расходом под 30л.

Умирают разве только бедные? А пристарелые "состоявшиеся" у которых по 10-20 квартир, загородных домов, и автопарки живут вечно? Их квартиры со скрытыми плинтусами, лексусы и крузачки оставят себе наследники, если таковые имеются, все остальное попадет на рынок.

Конкретно по Киеву. Почему встали стройки? Да потому что детей в Киеве стало рождаться почти в 2 раза меньше - в расширении жилплощади отпала необходимость, а то что уже построено/проинвестировано - идет как перепроизводство.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:22

  Zebra написав:Конкретно по Киеву. Почему встали стройки?
1. Строят за деньги инвесторов. Нет инвесторов не строят. 2. Стройки на детей не ориентируются, для себя мало кто покупает/инвестирует, в основном для перепродажи или для аренды. 3. Без э.энергии пробовали строить или хотя бы ремонт делать? Перфоратор не швейная машинка.
vitaliian
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