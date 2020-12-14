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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:19
vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:10
vitaliian написав: beee написав:
Я деколи питав у бригад, чому ви все життя живете в битовках, чому не переїдете жити до Києва, Польщі, до місця роботи
когда то ехал сёлами с Франика куда не помню, блин какие там в селах дома строятся, как дворцы, у них в селе местный кич, у кого круче дом. Человек который меня вёз, тоже имеет 3х этажный дом, живут вдвоём с женой, дети уже взрослые и живут кто где Франковск, Львов, Польша. Киев недолюбливает. На предложение купить что то в Киеве он, наверное, оскорбился бы. Про Польшу рассказывал как про соседнее село, бывает там часто, ездит в бедронку за продуктами.
Аналогично вспоминаю свой тур по Закарпатью: под впечатлением от кованных ворот с позолотой).
Возле водопада Гук мужик угостил вискарём: сідай, говорит, пий, я з Англії вчора привіз))
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:22
Zebra написав:
Конкретно по Киеву. Почему встали стройки?
1. Строят за деньги инвесторов. Нет инвесторов не строят. 2. Стройки на детей не ориентируются, для себя мало кто покупает/инвестирует, в основном для перепродажи или для аренды. 3. Без э.энергии пробовали строить или хотя бы ремонт делать? Перфоратор не швейная машинка.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:38
Zebra написав: барабашов написав:
А все 500К бабушек и дедушек, что освободят внучатам жилплощадь, жили в 3К в Новолипках и на бульваре Леси Украинки в домах с потолками 3,20 и скрытыми плинтусАми? Или хотя бы на Подоле в домах что "неотключают от ЭЭ"? Там то рухнут метры,ну чтоб €йра побольнее в спарке с реусом укусить?
И откуда сведения про 3х кратный рост цен на коммуналку, и так многие с упавших ГРИВНЕВЫХ доходов её не платят, и что, они после повышения её втрое продадут свои метры, как правило в совкопанелефонде, и пойдут жить в коробку под мост?
Кстати там с этими бабушками и дедушками, ушедшими от нас, не образовался ли избыток предложения хороших дедушкиных авто на вторичном авторынке? Ведь топливо то по полтора доллара литр и запчасти подорожали, этот то хлам наследнички то точно сливать за шо дают то будут? Стану в очередь за подешевевшим так минимум вдвое 200м крузачком или лёхой с расходом под 30л.
Умирают разве только бедные? А пристарелые "состоявшиеся" у которых по 10-20 квартир, загородных домов, и автопарки живут вечно? Их квартиры со скрытыми плинтусами, лексусы и крузачки оставят себе наследники, если таковые имеются, все остальное попадет на рынок.
Конкретно по Киеву. Почему встали стройки? Да потому что детей в Киеве стало рождаться почти в 2 раза меньше - в расширении жилплощади отпала необходимость, а то что уже построено/проинвестировано - идет как перепроизводство.
можете пояснити феномен:
напівмертве село, через хату пустка,
але дешевше чим за 10куе хату в стані: "заходь і живи" не знайдеш (але сральнік на вулиці),
за 5куе вимагає капітального ремонту,
якщо менше 5куе, якщо дерев"яна то хоч на дрова, інакше купа бідівельного сміття на кількох сотках занедбаного участку
по Києву, з одного боку, активність заморожена, з іншого обвал не спостерігається.
Чи буде обвал, думаю що ні. Буде повільне сповзання. Обвал, це від"ємний ріст від 20% за рік.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 лют, 2023 13:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:40
flyman написав:
можете пояснити феномен:
напівмертве село, через хату пустка
загальцы штоли? Цена зависит от близости дома к электричке. Возле станции дома па40 а за 2 км уже па 10
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 лют, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:43
vitaliian написав: flyman написав:
можете пояснити феномен:
напівмертве село, через хату пустка
загальцы штоли? Цена зависит от близости дома к электричке. Возле станции дома па40 а за 2 км уже па 10
Електричкою їздять мільйонери?
Це ж не Відень.
В нас не той рівень розвитку суспільства.
Якщо ціна залежить від відстані до ж.д. платформи, то м2 в моєму цоколі мав би йти по ціні м2 ЯГ.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 лют, 2023 13:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:47
flyman написав:
Електричкою їздять мільйонери?
дома/квартиры возле ЖД вокзала в Ирпене стоили всегда на 20-30% дороже. Даже совкопанель ниже 1куе не опускалась, в состоянии от бабушки. Отойти 800 метров цена аналогичной совкопанели уже 500-600
flyman написав:
Якщо ціна залежить від відстані до ж.д. платформи, то м2 в моєму цоколі мав би йти по ціні м2 ЯГ
цоколь это нежилое помещение. 99% покупателей/арендаторов его для жилья не рассматривают. Ещё что то нужно объяснять? У меня есть кейс когда цоколь сдается дороже, чем квартира на этаже, в том же доме, потому что там магазин с большим приямком перед входом. Но обычно он мало кому нужен.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 лют, 2023 13:53, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:48
flyman написав:
можете пояснити феномен:
напівмертве село, через хату пустка,
але дешевше чим за 10куе хату в стані: "заходь і живи" не знайдеш (але сральнік на вулиці),
за 5куе вимагає капітального ремонту,
якщо менше 5куе, якщо дерев"яна то хоч на дрова, інакше купа бідівельного сміття на кількох сотках занедбаного участку
На вартість хати в селі впливає не стільки сама хата, скільки земля під нею. Утримання хати і землі в селі коштує копійки. Зроблять податок - будуть задарма.
по Києву, з одного боку, активність заморожена, з іншого обвал не спостерігається.
Чи буде обвал, думаю що ні. Буде повільне сповзання. Обвал, це від"ємний ріст від 20% за рік.
Є зовнішнє фінансування - це утримує курс від обвалу. Буде обвал курсу, буде обвал і на ринку житла.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:06
Zebra написав: flyman написав:
можете пояснити феномен:
напівмертве село, через хату пустка,
але дешевше чим за 10куе хату в стані: "заходь і живи" не знайдеш (але сральнік на вулиці),
за 5куе вимагає капітального ремонту,
якщо менше 5куе, якщо дерев"яна то хоч на дрова, інакше купа бідівельного сміття на кількох сотках занедбаного участку
На вартість хати в селі впливає не стільки сама хата, скільки земля під нею. Утримання хати і землі в селі коштує копійки. Зроблять податок - будуть задарма.
по Києву, з одного боку, активність заморожена, з іншого обвал не спостерігається.
Чи буде обвал, думаю що ні. Буде повільне сповзання. Обвал, це від"ємний ріст від 20% за рік.
Є зовнішнє фінансування - це утримує курс від обвалу. Буде обвал курсу, буде обвал і на ринку житла.
Фінансування буде партнерами до кінця 2023р.
Осінню буде складатися бюджет на 2024р, але не думаю, що викинуть, як чемодан без ручки.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:31
В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%. Рост цен существенно замедлился по сравнению с 2021 годом (тогда квадратный метр подорожал на 30%), однако достаточно значительный для столицы страны, в которой продолжается полномасштабная война.
Для сравнения: в Варшаве, куда переехала значительная часть украинских переселенцев, по состоянию на октябрь 2022-го цены на первичном рынке снизились на 8% год к году (в долларовом эквиваленте, в злотых выросли на 13%, данные NBP)
Что касается спроса – эта тема является предметом еще больших спекуляций, поскольку статистики сделок на первичном рынке никогда не существовало. Украина остается едва ли не единственной страной в Европе, где никто централизованно не собирает и не обнародует данные о количестве сделок на приобретение жилья в новостройках. И заявления игроков рынка о спросе являются оценочными и субъективными. К тому же до войны около половины сделок на рынке жилья Киева были инвестиционными, что означает значительное отложенное предложение при снижении этого вида спроса.
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