Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:53
beee написав:
вспоминаю свой тур по Закарпатью
отели в Сходнице видели?
https://www.booking.com/searchresults.r ... =900050690
Украинская Бавария
vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:05
beee написав:
В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%
Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.
reus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:23
reus написав: beee написав:
В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%
Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.
Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).
airmax78
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:29
airmax78 написав: reus написав: beee написав:
В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%
Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.
Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).
Рассчитано на ЛОХОВ. Без ЛОХА и жизнь плоха!(с) Видно рылы совсем голодают!)
Покупай сегодня, завтра будет дороже!(с)
Это у них голодные обморочные галлюцинации!
Востаннє редагувалось
reus
в Вів 07 лют, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
reus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:36
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.
Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).
Рассчитано на ЛОХОВ. Без ЛОХА и жизнь плоха!(с) Видно рылы совсем голодают!)
Покупай сегодня, завтра будет дороже!(с)
Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать очевидное будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.
airmax78
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:42
Колега зацікавився.
Короче аукціон. І не зараз а через тиждень.
Лохотрон. Збирають телефони.
Первый
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:42
airmax78 написав:
Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать
очевидное
будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.
Наверняка, Вам там, в Вене, за чашечкой вкусного кофе
очевидней!
Но реалии другие!
reus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:43
reus у меня есть кейс что с 24.02 подорожало (в долларах) но это не Киев а рядом. Если интересно в ЛС напишу. В общаке не интересно, полетят какашки.
vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:50
reus написав: airmax78 написав:
Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать
очевидное
будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.
Наверняка, Вам там, в Вене, за чашечкой вкусного кофе
очевидней!
Но реалии другие!
Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
airmax78
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:52
Потипнул своего хозяина отеля в Албании (в который уже ездил 7 раз), что пока у него не будет столько же балов по Букингу, не приеду, бо он на днях похвалился:
https://www.booking.com/hotel/al/casano ... 2023-02-15
Bolt
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