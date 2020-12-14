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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10685106861068710688>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:53

  beee написав:вспоминаю свой тур по Закарпатью
отели в Сходнице видели? https://www.booking.com/searchresults.r ... =900050690
Украинская Бавария
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%

Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:23

  reus написав:
  beee написав:В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%

Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.

Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:29

  airmax78 написав:
  reus написав:
  beee написав:В прошлом году цена квадратного метра на первичном рынке Киева выросла на 4%

Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.

Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).

Рассчитано на ЛОХОВ. Без ЛОХА и жизнь плоха!(с) Видно рылы совсем голодают!)
Покупай сегодня, завтра будет дороже!(с) :D
Это у них голодные обморочные галлюцинации!
Востаннє редагувалось reus в Вів 07 лют, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:36

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.

Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).

Рассчитано на ЛОХОВ. Без ЛОХА и жизнь плоха!(с) Видно рылы совсем голодают!)
Покупай сегодня, завтра будет дороже!(с) :D

Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать очевидное будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:42

  striped написав:
  барабашов написав: сейчас тоже никто за 100 сто метров сходу продавать не будет.


Думаете будут зубами ценник держать как Ваш знакомец с потолками 2.50?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10741285/


Колега зацікавився.

Короче аукціон. І не зараз а через тиждень.

Лохотрон. Збирають телефони.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать очевидное будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.

Наверняка, Вам там, в Вене, за чашечкой вкусного кофе очевидней! Но реалии другие!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:43

reus у меня есть кейс что с 24.02 подорожало (в долларах) но это не Киев а рядом. Если интересно в ЛС напишу. В общаке не интересно, полетят какашки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:50

  reus написав:
  airmax78 написав:Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать очевидное будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.

Наверняка, Вам там, в Вене, за чашечкой вкусного кофе очевидней! Но реалии другие!

Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:52

  vitaliian написав:
  beee написав:вспоминаю свой тур по Закарпатью
отели в Сходнице видели? https://www.booking.com/searchresults.r ... =900050690
Украинская Бавария

Потипнул своего хозяина отеля в Албании (в который уже ездил 7 раз), что пока у него не будет столько же балов по Букингу, не приеду, бо он на днях похвалился:
https://www.booking.com/hotel/al/casano ... 2023-02-15
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