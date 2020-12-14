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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:52
vitaliian написав:reus
у меня есть кейс что с 24.02 подорожало (в долларах) но это не Киев а рядом. Если интересно в ЛС напишу. В общаге не интересно, полетят какашки.
Спасибо, но меня РН до окончания войны не интересует! Ну и ценник хотелки можно ставить любой, вопрос, кто купит. Вон Макс может каждую неделю увеличивать ценник хотелки своей квиточки и потом нам вещать, что дорожает!
Я же никому не запрещаю утверждать, что черное, это на самом деле белое. Понимаю, что многие в бетоне и принять падение неприятно. У меня самого есть в собственности квартира и приличный дом рядом с Киевом, и теряю в стоимости, как и все, но я никогда не отрицаю очевидные вещи!
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reus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:55
reus написав:
дом рядом с Киевом, и теряю в стоимости, как и все, но я никогда не отрицаю очевидные вещи!
как не отрицаете когда есть кейс, но он вам не интересен. Много чего подешевело, я не спорю.
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vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:01
airmax78 написав:
Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть!
Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя.
Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
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reus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08
reus написав:
... должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная квартира
может сгореть!
.
Картина, вероятно, имелось ввиду. И это правда, может и сгореть
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Damien
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:11
Damien написав: reus написав:
... должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная квартира
может сгореть!
.
Картина, вероятно, имелось ввиду. И это правда, может и сгореть
Да. Опечатка, я исправил.
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